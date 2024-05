PiS chce tak zdezawuować prace komisji i spolaryzować Polaków, żeby obniżyć rangę stawianych im zarzutów, a przesłuchania były odbierane jak polityczny spektakl, pozbawiający rządzących wiarygodności. Taktyka PiS ma doprowadzić do tego, że partia nie straci poparcia wyborczego, afery się do niej nie przykleją, a kolejne zarzuty spowszednieją i nie będą robiły na Polakach wrażenia. Tak też jest w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Funduszem Sprawiedliwości Zbigniew Ziobry pogrąża Jarosława Kaczyńskiego

– Tomasz Mraz to oszust. Wszedł do Funduszu Sprawiedliwości jako agent. Najpierw spełnił pierwszą część swojej roli, czyli doprowadził do wewnętrznej awantury, a następnie przeszedł do kolejnej – odpowiadał Jarosław Kaczyński na pytania mediów po zeznaniach Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który przekonywał, że Zbigniew Ziobro osobiście miał zlecać organizowanie konkursów na środki z FS w taki sposób, by wygrywały je wybrane podmioty. Publikowane nagrania pokazują, że PiS ma problem, a taśmy Mraza mogą uderzyć w partię Kaczyńskiego tak, jak wcześniej nagrania Marka Falenty w PO. Jeśli skruszony świadek ma dowody, dokumenty, podpisy i wypowiedzi ludzi z Suwerennej Polski, to tonąca partia Zbigniewa Ziobry, będąca w Sejmie częścią klubu PiS zacznie zatapiać również partię Kaczyńskiego, a on sam będzie uznany za szefa grupy trzymającej patologiczną władzę. To tylko kwestia czasu.

PiS albo odetnie się od Suwerennej Polski, albo pójdzie z nią na dno. Długo nie da się pozować na małpki, które nic nie mówią, nic nie słyszą i nic nie widzą.