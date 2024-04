Czytaj więcej Tu i Teraz "Ostatnie Pokolenie" zablokowało skrzyżowanie w centrum Warszawy Grupa "Ostatnie Pokolenie", która ostatnio chciała blokować mosty w Warszawie dzisiaj zablokowała fragment ul. Świętokrzyskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Marszałkowską. Trzech z pięciu protestujących przykleiło swoje dłonie do jezdni. Protestujących siłą usunęła policja.

Nieposłuszeństwo obywatelskie bowiem zakłada przeciwstawienie się przymusowi wywieranemu przez rząd. Thoreau przeciwstawił się przymusowi podatkowemu. Klasycznym przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa było otwieranie się lokali przede wszystkim gastronomicznych podczas pandemii. Jak się zresztą okazało – można to stwierdzić jasno na podstawie wyroków sądów – było to całkowicie zgodne z prawem, podczas gdy to działania poprzedniej władzy prawo łamały.

Chuligani z Ostatniego Pokolenia nie przeciwstawiają się żadnemu rządowemu przymusowi. Walczą jedynie z przypadkowymi osobami, doprowadzając je do szewskiej pasji. Mam zatem dla nich propozycję. Jeśli naprawdę chcecie zastosować obywatelskie nieposłuszeństwo, to zróbcie to, co zrobił Thoreau: przestańcie płacić podatki. I ogłoście, że czynicie to w proteście przeciwko wydawaniu publicznych pieniędzy na drogi. Zobaczymy, jak się to dla was skończy.

Jest tylko jeden mały szkopuł: podejrzewam, że bananowa młodzież z Ostatniego Pokolenia nie pracuje, więc i nie zarabia. Więc i nie ma czego nie płacić.