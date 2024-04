Jerzy Haszczyński: Ameryka przywraca nadzieję Ukraińcom i flance wschodniej

Niewiele pozostało z żywej jeszcze rok temu nadziei, że Ukraina może tę wojnę wygrać. W to, że tak się może stać, już kilka miesięcy temu wierzył ledwie co dziesiąty mieszkaniec Unii Europejskiej - pokazały to badania think tanku European Council on Foreign Relations.

Najtragiczniejsze scenariusze snuli w ostatnich dniach przed głosowaniem w amerykańskim Kongresie Ukraińcy. Premier Dmytro Szmyhal mówił, że bez miliardów z USA jego kraj przegra tę wojnę, a świat stanie w obliczu trzeciej wojny światowej.

Przemiana u republikanów, kluczowa decyzja spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona

Szybkiej porażki Ukraińców, jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA, nagle zaczęli się obawiać republikanie. Tego, że oni i Donald Trump zostaną obarczeni odpowiedzialnością za podanie Rosjanom na tacy broniącego wolności i demokracji europejskiego narodu.

I za narażenie reszty Europy na agresję wzmocnionego imperialistycznego reżimu. Mimo rosnących tendencji izolacjonistycznych w USA większość Amerykanów mogłaby w tym dostrzec dotkliwą porażkę swojego kraju, i ukarać w wyborach Trumpa i republikanów.

Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, od którego zależało przeprowadzanie głosowania w sprawie pakietu pomocy, po miesiącach przeszedł przemianę. Potępił „szaleńca” Putina i zrobił to, jak to określił, „to, co do nas należy”, spowodował, że „kluczowa pomoc dla Ukrainy” wreszcie może do niej trafić.