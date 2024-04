W sobotę zarząd Nowej Lewicy podjął decyzję, że szefową sztabu w wyborach do PE będzie ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Wcześniej liderzy Nowej Lewicy sygnalizowali, że będzie to Robert Biedroń. Wybór Kotuli jest odbierany jako znak, że Lewica wyciągnęła wnioski zarówno z wyniku wyborów samorządowych, jak i z przebiegu całej kampanii. Kotula po wyborach opublikowała wpis, który rozszedł się głośnym echem w partii. „Jak się przegrywa albo zdobywa niesatysfakcjonujący wynik to nie szuka się winnych w innych partiach, albo własnym elektoracie, tylko robi się diagnozę co robimy nie tak, koryguje kurs, wprowadza zmiany i walczy o lepszy wynik w następnych wyborach” – napisała.

Reklama

Teraz będzie miała sama okazję, by wcielić swoje przesłanie w życie. W tym tygodniu Lewica – jak wynika z naszych informacji – ma przygotować listy wyborcze. Zaawansowane rozmowy już trwają. Wszystko wskazuje na to, że koalicja rządząca będzie szła podobnym szykiem – trzech komitetów – jak w wyborach samorządowych i parlamentarnych.

Lewica ma o czym myśleć

W 2019 roku Lewica po długiej nieobecności wróciła do Sejmu z wynikiem 12,56 proc. Przyczynił się do tego sukcesu sojusz trzech podmiotów – SLD, Wiosny i Razem oraz nacisk na opowieść o „trzech pokoleniach Lewicy”. Jednak w 2020 roku Robert Biedroń zdobył tylko 2,21 proc. głosów. W 2023 roku Lewica dostała 8,61 proc. W wyborach samorządowych wreszcie – chodzi o sejmiki – Lewica otrzymała 6,32 proc, co zostało uznane jako porażkę przy oczekiwaniach dobrego dwucyfrowego wyniku. Przed wyborami do Sejmu Lewica też zresztą deklarowała oficjalnie i nieoficjalnie, że liczy na mocny dwucyfrowy wynik. To wszystko najlepiej pokazuje, że Lewica ma o czym myśleć. A tego czasu jest bardzo mało, bo kampania do Parlamentu Europejskiego ruszyła. Po wyborach 9 czerwca i krótkim oddechu we wrześniu, a może już w wakacje ruszą spekulacje dotyczące wyborów prezydenckich, które odbędą się w przyszłym roku. Na jej korzyść przed czerwcowymi wyborami pracują niskie oczekiwania po kwietniowych wynikach. To może być grunt do odbicia.

Lewica i odzyskiwanie powagi