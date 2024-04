Sejm rozpoczął prace nad kilkoma projektami legalizującymi aborcję. Kwestia prawnej dopuszczalności przerywania ciąży, tj. stanu w jakim znajduje się organizm kobiety-matki w związku z poczęciem i pierwszymi fazami rozwojowymi nowego organizmu, prowadzi do pytania o początek życia ludzkiego. W tym kontekście usłyszeć możemy, że jest to kwestia światopoglądowa, co dyskusję na temat aborcji ma przesunąć z obszaru zjawisk biologicznych na płaszczyznę wielości równoprawnych opinii wymykających się rozpatrywaniu w kategoriach prawdy i fałszu, a możliwych do rozstrzygnięcia jedynie w drodze głosowania. Jednak w dyskusji o aborcji nie tylko można, ale też trzeba mówić o „twardych” faktach. Współcześnie, dzięki rozwojowi technologii i nowych dziedzin nauki (m.in. genetyki, embriologii) obiektywne ustalenie procesów zachodzących w organizmie kobiety nie nastręcza bowiem większych trudności.

Nie da się wyróżnić momentu, gdy coś ewidentnie nieludzkiego staje się nagle czymś ludzkim

Zapłodnienie u człowieka, w sensie biologicznym, polega na połączeniu się plemnika z komórką jajową, czyli gamety męskiej i żeńskiej. Złączenie komórek jest dobrze zbadanym i niezwykle szybkim, bo zachodzącym w mniej niż sekundę, wydarzeniem. Główka plemnika zawiera jądro, mieści się w niej także tzw. akrosom, zawierający enzym, który rozpuszcza powłokę ochronną i umożliwia wniknięcie do środka komórki jajowej, odcinając jednocześnie drogę innym plemnikom. Następnie jądro plemnika łączy się z jądrem komórki jajowej, tworząc zygotę, w której natychmiast rozpoczyna się złożona sekwencja działań tworzących chemiczne warunki potrzebne do kontynuowania rozwoju embrionalnego odrębnego ludzkiego organizmu. Funkcjonowanie zygoty diametralnie różni się od funkcjonowania samego plemnika czy komórki jajowej. Nowa komórka, w przeciwieństwie do komórek, z których powstała, posiada pełny zestawie chromosomów (46) z połączenia męskiej i żeńskiej gamety (po 23 chromosomy z plemnika i komórki jajowej) o unikalnej (gatunkowo i indywidualnie) kompozycji genetycznej (genomie), składzie chemicznym i odmiennym funkcjonowaniu. W genomie zaś znajduje się pełen zapis programu rozwoju biologicznego nowego organizmu ludzkiego.

Od samego początku (tj. momentu połączenia błon) zygota działa w sposób przeciwny do funkcjonowania gamet (komórek rozrodczych), z których pochodzi. Podczas gdy „celem” plemnika oraz komórki jajowej jest spotkać się i połączyć, pierwsza aktywność zygoty to natychmiastowe przeciwdziałanie przyłączeniu się plemników do powierzchni tej nowej komórki. Działa ona „w interesie” własnego rozwoju, tj. tak aby ustanowić swój układ genetyczny, różny od tego jaki posiada komórka jajowa i plemnik, a zdolny do podtrzymywania trwającego własnego rozwoju zarodka.

Zygota funkcjonuje jako kompletna całość, a wszystkie jej części współdziałają w sposób zharmonizowany, aby wytworzyć struktury i relacje potrzebne do kontynuowania rozwoju uwieńczonego ukształtowaniem dojrzałego organizmu. Jeśli proces ten nie zostanie przerwany ingerencją czynników zewnętrznych (wypadek, choroba lub innych), to będzie on spójnie i konsekwentnie kontynuowany, przechodząc przez kolejne fazy rozwoju polegające na definitywnym uformowaniu się ciała, narodzinach, rozwoju dziecięcym i młodzieńczym, przez okres dojrzały i starzenie się, aż do śmierci.