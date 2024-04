PiS zyskuje, pozostałe partie tracą

W minionych wyborach samorządowych tylko jeden komitet wyborczy zyskał wśród młodych. Było to Prawo i Sprawiedliwość, na które w październiku 2023 r. zagłosowało 14,4 proc. osób młodych, a teraz 21,6 proc. (+7.2 pkt proc.). Pozostałe partie, w tym te, które rzekomo najlepiej przemawiają do młodych, straciły. KO straciła 3,4 pkt proc. wśród młodych, Lewica 4,7 pkt proc., Trzecia Droga straciła 1 pkt proc., a Konfederacja 2,4 pkt proc. Oznacza to, że od 15 października koalicja rządowa straciła łącznie ok. 9 pkt proc. wśród najmłodszych wyborców. Natomiast ugrupowanie, na które rzekomo głosują tylko emeryci, czyli PiS, stało się drugim najpopularniejszym wyborem dla polskiej młodzieży!

Mimo objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska prawie cztery miesiące temu młodzi nie widzą, żeby ruszyły prace nad ważnymi dla nich tematami. Oczekują oni obiecywanej im przez obecny rząd siły sprawczej. Nie kupują argumentu, że hasła wyborcze są tylko na potrzeby wyborów, nie tolerują obietnic niemających pokrycia w czynach.

Lewica przegrała, bo nawet nie zaczęła realizować swoich postulatów

Zaniechanie tematów ważnych dla progresywnego elektoratu Lewicy i KO, które straciły najwięcej wśród młodych, powoduje, że czują się zawiedzeni. Dotyczy to choćby aborcji, praw osób LGBT, ekologii czy mieszkalnictwa. To może być szczególnie demotywujące dla wyborców Lewicy, która tak dużo mówiła o tym, że mieszkanie powinno być „prawem, a nie towarem”, a przez te kilka miesięcy nic w tym kierunku nie zrobiła. Czasami wystarczy zacząć, pokazać, że można, że naprawdę chce się coś zmienić, a nie tylko narzekać na trudności.

Młodzi oczekują efektów, i wymagają, aby politycy pojawiali się również w ich świecie i do nich przemawiali – są wymagający i nie dadzą się zwieść pustymi hasłami

Młodzi wyborcy o poglądach centrowych i centroprawicowych również mogą być zawiedzeni tymi czterema miesiącami rządów Tuska, szczególnie sposobem przeprowadzania zmian, które wydają się nieprzemyślane i nieprzygotowane, oraz brakiem wyrazistości tych, którzy mieli w rządzie bronić konserwatywnego światopoglądu.

Osiem gwiazdek już nie przekonuje. Donald Tusk musi wziąć się do roboty

Mimo iż PiS stracił władzę w październiku, to wydaje się, że partie koalicji rządowej dalej sądzą, że straszenie PiS-em zmotywuje ludzi, by poszli na wybory. Ale ewidentnie efektywność tego straszaka się skończyła, a obywatele (w tym ci młodzi) oczekują konkretnych rozwiązań od rządzących, a nie tylko krzyczenia przeciwko temu, co było.