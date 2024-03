Joanna Ćwiek-Świdecka: Weto tabletki „dzień po”. Zacznijmy może rozmawiać o antykoncepcji dla nastolatek

Być może 15-latki nie powinny uprawiać seksu. Ale to robią. Przestańmy więc przymykać na to oko i zastanówmy się, co zrobić, by robiły to w sposób odpowiedzialny. Weto prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie tabletki „dzień po” powinno być do tego pretekstem.