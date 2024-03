Ale na tym nie koniec, bowiem granice „russkiego mira” są – co warto uświadomić wszystkim – „szersze niż granice obecnej Federacji Rosyjskiej, a nawet granice historycznej Rosji”. „Wraz z rozsianymi po całym świecie przedstawicielami rosyjskiej ekumeny, russkij mir włącza w siebie wszystkich, dla których rosyjska tradycja, świętości ruskiej cywilizacji i wielka rosyjska kultura są najwyższą wartością i sensem życia” – napisano w dokumencie. A tłumacząc to z języka fałszywej teologii na praktykę polityczną, oznacza to tyle, że russkij mir jest tam, gdzie uzna to Rosja, a każdy kraj, w którym istnieje znacząca rosyjska mniejszość lub który uznany zostanie przez Rosję za zawierający część jej tradycji, może zostać podbity i zaatakowany. Teologia usprawiedliwia agresję w stopniu, jakiego nie powstydziliby się niemieccy nazistowscy chrześcijanie.

Dlaczego milczy papież Franciszek, dla którego Cyryl jest wciąż partnerem do debaty?

I jeśli coś zaskakuje, to fakt, że choć podobne idee głoszone są od początku wojny, to ani w świecie prawosławnym (poza Ukrainą i Konstantynopolem), ani w ruchu ekumenicznym, ani w Kościele katolickim nie budzi to adekwatnej reakcji. Teologia głoszona przez Cyryla nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, a uznanie, że religijną misją jednego narodu jest zniszczenie innego, jest bluźnierstwem i herezją. Ale ani zwierzchnik Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej (dodajmy: przez Rosję i przez część polskich prawosławnych uznawanej za historyczną część ruskiego prawosławia), ani Światowa Rada Kościołów nie zajmują w tej kwestii stanowiska. Milczy także papież Franciszek, dla którego Cyryl jest wciąż partnerem do debaty.

Nie ma reakcji, jednoznacznego odcięcia się i potępienia niechrześcijańskich poglądów czy wreszcie zerwania relacji

Owszem, są i w katolicyzmie, i w prawosławiu – także polskim – osoby i siły, które sprzeciwiają się takiemu myśleniu. W młodszym pokoleniu – także hierarchów – polskiego Kościoła prawosławnego następuje zdecydowanie odcięcie od Rosji i nawiązywanie do greckich tradycji. Od czasu do czasu przedstawiciel światowego ruchu ekumenicznego zabierze głos w sprawie heretyckich poglądów Cyryla, a i w Watykanie czasem ktoś wspomni o konieczności rewizji stosunków z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Ale ostatecznie nic zdecydowanego się nie dzieje.

Nie ma reakcji, jednoznacznego odcięcia się i potępienia niechrześcijańskich poglądów czy wreszcie zerwania relacji. Rosyjska Cerkiew Prawosławna z mordowania Ukraińców i niszczenia ich narodu czyni przedmiot „świętej wojny”, a chrześcijański i prawosławny świat milczy. I to jest prawdziwe zgorszenie.