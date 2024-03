Dolina Krzemowa podpatruje pomysły z kasyn Las Vegas

Problem jest nie tyle narkotyczny, co „terrorystyczny”. Dzięki użyteczności oferowanych przez siebie urządzeń i aplikacji platformom cyfrowym udało się wziąć nas na zakładników. Metafora zakładnika jest trafniejsza niż metafora uzależnienia, bo pokazuje, że nasze życie jest dziś w znacznym stopniu kształtowane przez czyjeś interesy. Chcąc normalnie funkcjonować, musimy płacić okup w postaci naszych danych i naszej uwagi, a potem także negatywnych skutków dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Przyjęcie, że jesteśmy zakładnikami obecnego modelu biznesowego gigantów technologicznych, jest dla nas wyzwalające – pozwala dostrzec, że jesteśmy osaczeni przez siły, które przekraczają nasze możliwości oporu i zacząć szukać oswobodzenia.

Dziś wiemy, że projektanci narzędzi i aplikacji cyfrowych świadomie wbudowują w nie rozwiązania uzależniające podpatrzone w kasynach Las Vegas. Dlatego trzeba prawnie uregulować niektóre aspekty ich designu, aby z problemem cyfrowej niewoli zmierzyć się systemowo, zamiast ograniczać się do terapii – i to dopiero wtedy, gdy nasze urządzenia przejmą nad nami kontrolę. Tymczasem możliwe są inne smartfony, niż te, które mamy dziś w kieszeniach. Możliwe są nawet inne, lepsze media społecznościowe. Nie jesteśmy skazani na technologie cyfrowe w ich obecnej, czyli uzależniającej i często dysfunkcyjnej postaci.

Nie musimy całkowicie rezygnować z technologii cyfrowych, niczym alkoholik, który musi na zawsze zrezygnować z alkoholu.

Odzyskanie kontroli wymaga jednak rozwiązań bardziej kompleksowych, w tym skutecznych regulacji prawnych. To odpowiednie regulacje sprawią, że z naszych telefonów znikną takie funkcje jak automatyczne odtwarzanie czy niekończące się przewijanie ekranu. Może bylibyśmy nawet w stanie zrezygnować z lajków, które tresują nasz układ nagrody? Może zaakceptowalibyśmy, aby treści ładowały się coraz wolniej, w miarę jak wydłuża się czas korzystania przez nas z mediów cyfrowych? Na pewno zgodzilibyśmy się, by te oraz liczne inne funkcje były domyślnie wyłączone. Podważy to oczywiście dotychczasowy model biznesowy korporacji technologicznych. Trzeba będzie zastąpić go modelem subskrypcyjnym, który umożliwi nam płacenie za użyteczne usługi pieniędzmi, a nie danymi czy przejęciem naszej uwagi. Wiele takich konkretnych i możliwych do wprowadzenia pomysłów zebrała niedawno Fundacja Panoptykon w dokumencie „Safe By Default”.



Ze smartfonami i mediami społecznościowymi powinno być tak jak z papierosami

Kompleksowy i realistyczny scenariusz regulacji cyfrowych technologii uzależniających przedstawia między innymi Gaia Bernstein w książce „Unwired: Gaining Control over Addictive Technologies” (2023) („Wyplątani: Jak zyskać kontrolę nad technologiami uzależniającymi”). Jej zdaniem skuteczne uregulowanie tych technologii będzie przypominać próby uregulowania palenia papierosów, zastosowania tłuszczów trans w przemyśle żywnościowym czy dostępności niezdrowej żywności dla dzieci. Jak wiemy, próby te zakończyły się powodzeniem, choć nie brakowało sceptyków oraz zwrotów akcji po drodze.