Jeśli Ukraina wykaże „odwagę białej flagi”, to znaczy, że polityka światowa nie różni się od dżungli. Jeśli próbuje przepędzić agresora, to zwycięży kosztem hektolitrów krwi i setek tysięcy poległych. A przecież życie ludzkie to największa wartość…

Izrael i Palestyna, Europa i uchodźcy. To złudzenie, że wszystko da się załatwić negocjacjami i dotacjami

Sprawy nierozstrzygalne są domeną tragedii: jak u Sofoklesa, gdzie racja Antygony pragnącej pochować brata nie da się pogodzić z racją Kreona, który uważa go za zdrajcę. Na jednej szali miłość i wola bogów, na drugiej ład państwa. Czy tylko śmierć ma rozstrzygnąć?

A dzisiaj: Palestyna i Izrael? Czy na jednej ziemi nie ma miejsca dla dwu narodów? A Europa i uchodźcy zapatrzeni w europejski dobrobyt? Iluż jesteśmy w stanie przyjąć, wykarmić i przystosować do życia w naszym świecie? A może wystawić przeciw nim karabiny maszynowe? Bo jeśli zbyt wielu topielców będzie usiłowało dostać się do łodzi ratunkowej, nieodwołalnie utoniemy.

To złudzenie białego człowieka, że wszystko uda się rozwiązać przez negocjacje i załagodzić dotacjami. Złudzenie ugruntowane w kończących się już czasach dobrobytu i przewagi cywilizacji atlantyckiej, z ducha chrześcijańskiej, choć nieraz się tych korzeni wstydliwie wypiera. Czy była piękna i wzniosła? Oczywiście! Czy była zakłamana i wykrętna? Docenimy to, dopiero gdy upadnie albo rozcieńczy się w czymś innym.