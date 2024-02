Jeśli deprawacja życia publicznego będzie się dłużej utrzymywać, to wcześniej czy później w elektoratach partii – a zwłaszcza koalicji rządzącej – zacznie dominować zniechęcenie i zmęczenie. „Polityka to obrzydliwość” – powie większość wyborców mających jakieś poczucie przyzwoitości i estetyki. – „Nie będziemy się tym więcej zajmować”. No i przy następnej okazji do urn nie pójdą. Nie powtórzy się fenomen wysokiej frekwencji, który dał władzę obecnej koalicji. Zwycięży ta partia, która ma liczniejszy „żelazny elektorat”, wierny jak kibole umiłowanej drużynie, odporny na wszelki brud i sprawny w wyzwiskach. Może naprawdę PiS wie, co robi?