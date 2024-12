Cła Donalda Trumpa uderzą także w nasze, polskie interesy

Dziwić może bezwarunkowy entuzjazm znacznej części polskiej prawicy wobec Trumpa, który cłami zamierza uderzyć także w nasze interesy. Walka z wokeizmem to nie wszystko

Europa ma problem z efektywnym finansowaniem innowacji i konsekwentną realizacją strategii w tym obszarze z uwagi na rozproszoną i przypuszczalnie nadmierną regulację oraz niski poziom finansowania. Wyasygnowanie kwoty podobnej do subsydiów amerykańskich jest tu możliwe, ale nie następuje, ponieważ państwa UE ufają sobie na poziomie 1 proc. PKB – taka jest skala budżetu UE. W USA to ponad 30 proc. Brak zaufania nie jest bezpodstawny. Polska ma zasadniczo złe doświadczenia z dostępnością funduszy zarządzanych centralnie. Płyną one do starych centrów przemysłowych, co robi wrażenie renacjonalizacji unijnej składki członkowskiej.

Rozpoczynające się w 2025 roku rozmowy o budżecie UE pokażą nam, czy te ograniczenia jesteśmy w stanie pokonać. Tak się składa, że za budżet będzie odpowiadał polski komisarz, a Polska na poziomie Rady nie ukrywa przekonania, że – bez względu na to, co kto w Europie sądzi o Trumpie – wspólnocie Zachodu jest dziś potrzebne więcej jedności, a mniej napięć, by pokonywać wspólne problemy.

Polska będzie więc zapewne robiła wiele, by transatlantyckie napięcia łagodzić. Jest w tej sprawie wiarygodna. Pokazaliśmy, że w sprawach bezpieczeństwa nie tylko bierzemy, ale też potrafimy sporo dać Zachodowi. Poważnie podchodzimy do zobowiązań w NATO. Jednocześnie nikt w Europie nie może nam zarzucić, że chcemy widzieć w UE i NATO wykluczającą się alternatywę. Wręcz przeciwnie. Chcemy, by obie organizacje były silne i sprawcze.

Nasze – UE i USA – problemy są bardziej wspólne, niż myślimy, i wymagają maksymalnie wspólnych reakcji.