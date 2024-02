Czy Donald Tusk musiał się opowiedzieć po jednej ze stron?

„Ronald Reagan przewraca się w grobie. Wstydźcie się” – zareagował na Twitterze Donald Tusk. To przecież Partia Republikańska narzuciła w latach 80. rywalizację wojskową Związkowi Radzieckiemu, co walnie przyczyniło się do upadku „imperium zła”, a także m.in. do niepodległości Ukrainy. I jeszcze 14 miesięcy temu Kongres zgotował owacją na stojąco Wołodymirowi Zełenskiemu. Nie zabrakło wtedy wśród nich republikanów. Dziś jednak ugrupowanie to stało się powolnym narzędziem w rękach Trumpa. Z siły konserwatywnej prawicy przemieniło się w populistyczny ruch gotowy nie tylko porzucić ukraińską demokracją na pastwę losu brutalnej dyktatury Putina, ale i naruszyć fundamenty demokracji w samej Ameryce.

To moment egzystencjalnego wyboru dla Ameryki, wobec którego Polska nie może już pozostawać neutralna

Komentarz Tuska oznacza jasne poparcie polskiego premiera dla jednej strony amerykańsko-amerykańskiego sporu. Na taką decyzję po 1989 roku zdobył się tylko PiS, wybierając jednak populizm Trumpa. Decyzja szefa rządu nie jest jednak pozbawiona ryzyka. Ale to moment egzystencjalnego wyboru dla Ameryki, wobec którego Polska nie może już pozostawać neutralna.