Krytycy koncepcji Domu Polsko-Niemieckiego twierdzą, że powstanie kolejna instytucja, której celem będzie przekonywanie polskiej opinii publicznej do racji Niemiec. Na przykład architekt Florian Mausbach, były szef Federalnego Urzędu Budownictwa i Planowania Przestrzennego, twierdzi, że pomnik, którego pomysłodawcą był jeszcze Władysław Bartoszewski, byłby uznaniem przez Niemców swojej winy wobec Polaków. Narzuca się pytanie, czy chodzi naprawdę o to, by nikomu nie przyszło do głowy określanie miejsca zbrodni Holokaustu jako „Auschwitz, Polska”, jak to uczyniła niedawno Ursula von der Leyen, czy też o to, by Polacy takiego określenia nie kwestionowali?

Autor Jacek Czaputowicz Politolog, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, profesor zwyczajny, stały felietonista „Rzeczpospolitej”