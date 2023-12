Jaka będzie cena prezydenta?

Co to oznacza? Przede wszystkim wyeliminowanie powołanej przez PiS, jako dodatkowe zabezpieczenie swoich wpływów politycznych, Rady Mediów Narodowych i przekazanie wszelkich jej kompetencji z powrotem do KRRiT, tak jak to było do 2015 roku. Dla strony rządowej oznacza to jednak kłopot personalny, kadencje członków KRRiT trwają 6 lat, a obecni członkowie zostali wybrani przez Sejm, Senat i prezydenta jesienią 2022 roku. I za pomocą przepisów ustawy odwołać się ich nie da, chyba że po wyroku Trybunału Stanu, a to karkołomna i długa droga.

Żeby więc to KRRiT stała się platformą zmian na lepsze w mediach publicznych, trzeba by zgody prezydenta na personalne „wyzerowanie” rady, tak by nie decydowali o nich kreatorzy obecnego stanu rzeczy. To zapewne jest możliwe, ale zgoda prezydenta miałby na pewno wysoka cenę – np. zwiększenie liczby prezydenckich przedstawicieli w KRRiT. Oczywiste wydaje się przy tym jedno: stronami tych negocjacji jest większość parlamentarna i prezydent. PiS operetkowymi okupacjami i informacjami o astronomicznych zarobkach swoich ludzi w TVP, sam wyautował się z rozgrywki. Nowy ład medialny będzie budował kto inny.