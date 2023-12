To nie koniec kar dla Grzegorza Brauna

Na razie zachowanie jedności partii zwyciężyło. Konfederaci zdecydowali się odrzucić ultimatum i ograniczyć do bezterminowego zawieszenia Grzegorza Brauna w prawach członka klubu. Nałożono na niego również zakaz wystąpień z sejmowej mównicy. Nie oznacza to jednak, że Braun zostanie w Konfederacji. Przemysław Wipler po zeszłotygodniowych wydarzeniach nazwał go „człowiekiem, który nie ma za grosz poczucia, że zrobił coś niestosownego” oraz zapowiedział, że w przyszłości wobec niego mogą jeszcze zostać wyciągnięte dalej idące konsekwencje.

Znając temperament i stanowczość Grzegorza Brauna, niewykluczone też, że wobec takich ograniczeń sam zdecyduje się na odejście – zwłaszcza że w ostatnich tygodniach atmosfera wokół niego i tak już gęstniała, a jego środowisko jest bardzo nielubiane przez niektóre frakcje wewnątrz Konfederacji.

Zastanawiające, że nie znajdziemy oficjalnej informacji o tym, że Janusz Korwin-Mikke opuścił Konfederację

Zatem wygląda na to, że działa ciągle klątwa Korwina, w myśl której każde ugrupowanie, z którym rozstaje się Janusz Korwin-Mikke, po jego odejściu wpada w turbulencje, traci poparcie i się rozpada. Sam Korwin-Mikke dzień po wspomnianym incydencie ogłosił już oficjalnie, że zakłada nową partię. Dowiedzieliśmy się, że jej główną agendą będzie skrajna antyunijność, a obok Korwin-Mikkego jej drugim frontmanem będzie Stanisław Michalkiewicz. Jeszcze dwa tygodnie temu wróżyłbym tej formacji rychły koniec, ale w nowych okolicznościach, zwłaszcza gdyby doszło do mariażu z Grzegorzem Braunem, to niewykluczone, że wspólnymi siłami politykom tym uda się znaleźć niszę na skrajnej prawicy i zagrozić osłabionej Konfederacji.

A może to jakaś rozgrywka Korwina?

Jest jednak jeszcze ciekawsza hipoteza. Zastanawiające, że nie znajdziemy oficjalnej informacji o tym, że Janusz Korwin-Mikke opuścił Konfederację. Przez jakiś czas ma on też jeszcze niezbywalne i formalnie zagwarantowane przywileje we współtworzącej tę partię Nowej Nadziei. Możliwe więc, że jego prawdziwym celem nie jest rozbicie, ale szantażowanie konfederatów i wynegocjowanie powrotu do niej na lepszych warunkach.

Sytuacja na dalekiej prawicy robi się coraz bardziej skomplikowana. Wewnętrzne sprzeczności w Konfederacji zaowocowały kryzysem w najmniej spodziewanym momencie. Warto obserwować rozwój wydarzeń.