Rafał Maciąg: Czy warto być naiwnym w sprawie TVP i mediów publicznych?

Klasycy medioznawstwa zawsze jednak podkreślali fundamentalną cechę mediów, jaką jest ich unikalne i głębokie związanie sfery społecznego ładu i ekonomiki, obojętnie jaką logikę by ona realizowała: finansową czy polityczną. Innymi słowy, bez względu na przyjętą instrumentalną pragmatykę zarządzania pozostaje do zagospodarowania ogromna reszta skutków społecznych o wielkim znaczeniu: idei społecznej organizacji fundującej porządek prawny, a także etos państwa. Uff.

Czyli od pewnej naiwności nie da się uciec. Co więcej, może okazać się odświeżającym oddechem odejście od nudnej pragmatyki ortodoksyjnego zarządzania, którą fascynował się wiek XX i przejście do zarządzania humanistycznego. A więc takiego, dla którego osią wszelkich zabiegów nie jest zysk, ale dobrze zdefiniowany dobrostan człowieka. Ta propozycja teoretyczna jest dosyć dobrze opracowana i jest w stanie wchłonąć zarówno idealistyczne konstrukcje filozofów, jak i brutalną rzeczywistość procesów zarządzania.

Warto być naiwnym, aby sprawdzać idealistyczne założenia w praktyce

Spojrzenie na zarządzanie z perspektywy człowieka, a nie instrumentalnego dążenia do celu, przestaje być zabawą w podmienianie pojęć, kiedy staje się praktycznym uczestnictwem w rozwiązywaniu problemów naruszających wspomniany dobrostan. Wydaje się, że zdefiniowanie tego dobrostanu w kontekście mediów, a w szczególności mediów publicznych jest wykonalne i potrzebne. Systemy aksjologiczne i inne podobne, bardzo ogólne konstrukcje będące punktami wyjścia napotykają w nim realny opór materii, a ogólne zalecenia w rodzaju prawa do prawdy zamieniają się na przykład w praktyczną realizację dostępu do informacji.

Wspomniane podejście, bardzo lapidarnie tutaj opisane, odpowiada zatem: tak, warto być naiwnym i idzie dalej: ale po to aby sprawdzać idealistyczne założenia w praktyce. Propozycją takiej praktyki może być nieortodoksyjne zarządzanie nieinstrumentalne, jakim jest zarządzanie humanistyczne. Jego podstawą jest jak najgłębsze zrozumienie wszelkich kontekstów społecznego istnienia człowieka. W tym celu angażuje ono badania humanistyczne, na przykład kulturoznawcze czy filozoficzne. A więc stara się zaoferować wgląd w rzeczywistość zastaną, rozmaicie zinterpretowaną, co pozwala zrozumieć społeczne skutki i potrzeby. I do nich przystosowuje praktyczne środki zarządzania. To jest swoisty plan minimum czy plan formułowany „od dołu”, ale będący skuteczną strategią. W wypadku mediów, niezwykle silnie i różnorodnie zdeterminowanych, wydaje się szczególnie obiecujący, choć bardzo pracochłonny. Wyzwala jednak myśl od pewnych męczących i zużytych powtórzeń.