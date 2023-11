Jeśli zaś zadowala nas status kraju peryferyjnego i niesamodzielnego, to już dziś możemy iść na piwo. Czesi już dawno powiedzieli sobie: „niech się inni martwią”. Wtedy można z czystym sumieniem usiąść w kawiarni i poczytać kryminał. I zaznaczam, sama w sobie nie jest to strategia gorsza od innych, pod warunkiem, że zostanie świadomie przyjęta i konsekwentnie realizowana. Trzeba się na coś zdecydować, ale to wymagałoby od polityków wyjścia poza myślenie kategoriami „od sondażu do sondażu”. Chociaż może rzeczywiście nie ma problemów, których nie dałoby się rozwiązać przez zaniechanie? Obawiam się tylko, że jeśli na poważnie nie zainteresujemy się polityką międzynarodową, to ona niedługo jeszcze bardziej zainteresuje się nami.

AUTOR Konrad Czarnecki Młody publicysta, student socjologii stosowanej i antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim