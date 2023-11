Od 2017 roku poparcie dla niepodległości w Katalonii spadło do około 40 procent. To wynik strategii Pedro Sáncheza, który nawiązał dialog z separatystami. Tym z nich, którzy zostali skazani na kary wieloletniego więzienia darowano część kar. Wykreślono z kodeksu karnego przestępstwo zdrady państwa. Władze w Madrycie zgodziły się także na przyznanie większej autonomii fiskalnej Katalonii (i innym wspólnotom autonomicznym). Katalończycy, widząc, że żaden kraj świata nie chce uznać wyniku pseudo-referendum, a za to sytuacja gospodarcza niegdyś najbogatszego regionu królestwa (dziś jest nim Madryt) załamuje się, zaczęli coraz przychylniej spoglądać na kompromis proponowany przez Sáncheza.

Hiszpania: Pedro Sánchez utrzymał władzę. Kontrowersyjny układ z Katalonią

Owszem, przez następne cztery lata nowy premier będzie uzależniony od głosów katalońskich nacjonalistów. To jest jednak wynik nigdy nie rozliczonej Wojny Domowej przez hiszpańską prawicę. W tej sytuacji dawni kaci i ofiary czy już raczej ich potomkowie nie mogą utworzyć wspólnego rządu. Koalicji PSOE i PP nie jest możliwa. Aby zbudować większość lewica regularnie musi więc sięgać po głosy mniejszości narodowych.

Czytaj więcej Polityka Bundeswehra szykuje się do wojny Reforma niemieckiej armii szła dobrze jedynie na papierze. Ale teraz zmiany mają dotrzeć do koszar.

Gdyby w wyniku lipcowych wyborów większość uzyskała Partia Ludowa (PP) i Vox, program nowego rządu dla Katalonii byłby zupełnie inny. Lider skrajnej prawicy Santiago Abascal zapowiadał powrót do frankistowskiego centralizmu, odebranie szerokiej autonomii, jaką uzyskała Barcelona w demokratycznej konstytucji z 1978 r. Szef PP Alberto Nunez Feijoo był gotów na to przystać. To byłaby recepta na powrót do idei niepodległości Katalonii, bo jej mieszkańcy nie odnaleźliby się w tak przebudowanej Hiszpanii. Królestwo stanęłoby przed egzystencjalnym zagrożeniem rozpadu.