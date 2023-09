Afera wizowa: Joe Biden trzeci raz nie przyleci do Polski

Sprawa wizowa do tej ligi nie wchodzi, bo nie determinuje podstaw ustrojowych państwa. Z tego samego powodu nie ma reakcji Waszyngtonu na powiązanie wyborów do Sejmu i Senatu z referendum, co pozwala władzom ustalić, kto jest przeciwnikiem PiS i de facto pogwałcić zasadę tajności wyborów. Czy na niezgodne z zasadami cywilizowanej demokracji regułami finansowania kampanii partii rządzącej.

Wszystko to przyczynia się jednak do tego, że Polska jest odsuwana od udziału w kluczowych decyzjach dotyczących przyszłości naszego regionu. To z Paryżem, Londynem i Berlinem administracja Joe Bidena koordynuje skalę i jakość wsparcia wojskowego dla Ukrainy. To z tymi partnerami zastanawia się, jaką strategię przyjąć wobec Chin i innych, kluczowych sojuszników Moskwy. I to zapewne w tym gronie w pewnym momencie zacznie ustalać, na jakich warunkach zawrzeć pokój z Rosją i odbudować Ukrainę. Chyba, że do tego czasu sposób rządzenia w Warszawie będzie już inny.