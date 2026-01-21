Aktualizacja: 21.01.2026 05:54 Publikacja: 21.01.2026 04:03
Foto: Adobe Stock
Głosy liderów branży, od przedstawicieli Bloober Team, po CD Projekt i PlayWay, pokazują wyraźnie: polski gamedev nie krzyczy o gotówkę, ale o dostosowanie przepisów. Wymóg pisemnych umów przy globalnym, błyskawicznym obrocie licencjami czy limity czasowe to hamulce i jeśli nowa strategia rządu ograniczy się do grantów, a pominie fundamenty regulacyjne, będzie wydmuszką.
Czytaj więcej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowuje strategię dla branży gier. Czy jest potr...
Słabości strategii opartej na dotowaniu branży dowodzi program GameINN – wpompował w rynek miliony, a nie urodził globalnych hitów. Wiele projektów, które świetnie wyglądały w Excelu, nigdy nie ujrzało światła dziennego lub okazało się rynkowymi niewypałami. Z drugiej strony program NCBR pompował gigantów, tylko że ci poradziliby sobie sami, a wsparcia najmocniej łaknęły małe i średnie studia.
Nie jest jednak tak, że pieniądze branży nie są potrzebne. W Wielkiej Brytanii od 2024 r. funkcjonuje kredyt podatkowy VGEC o wartości 34 proc. kosztów kwalifikowanych, w Turcji działa szeroki system zachęt: od refundacji do 70 proc. kosztów marketingu gier eksportowych, po zwrot połowy opłat platformowych, z kolei niemiecki federalny program Computerspieleförderung des Bundes zapewnia dotacje pokrywające do 50 proc. kosztów produkcji. Ten ostatni od 2019 r. wsparł ok. 650 projektów. Efekt? W 2021 r. Polska była globalnym liderem branży – w Top 200 gier znajdowało się 38 polskich tytułów, więcej nawet niż tych z USA czy Kanady. W 2023 r. odnotowaliśmy już spadek i rysował się niebezpieczny trend. W tym samym okresie Niemcy raportowały gwałtowny wzrost: od kilku tytułów w 2021 r., do ponad 10 w 2023 r. W ub. r. Niemcy już nas przegonili. 12 polskich gier w Top 200 to spektakularna klęska, a 14 tytułów z Niemiec wskazuje, że ich polityka zdaje egzamin.
Oczywiście można zastanawiać się, po co w ogóle państwo ma bawić się w gry – są tematy ważniejsze, jak choćby zapaść służby zdrowia. Tyle że branża gier to ważna część naszej gospodarki, pod względem liczby zatrudnionych w Europie w tym sektorze więcej osób pracuje tylko w W. Brytanii. To jedna z naszych wizytówek eksportowych – przychody polskich firm gamingowych sięgają 5,5 mld zł, z czego ponad 95 proc. stanowi właśnie sprzedaż za granicę. Poza tym „Wiedźmin”, „Cyberpunk”, „Dying Light”, „Painkiller”, „Bulletstorm” czy „This War of Mine” robią dla marki Polska więcej niż dziesiątki kampanii promocyjnych PFN. Naturalnie, nie potrzebujemy urzędników wybierających, która gra będzie hitem, ponieważ tak to nie działa, ale pomoc administracji, rozumiejącej specyfikę produkcji, jest bezcenna. Byle nie skończyło się bolesnym „game over”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Davos lekka odwilż. Ale w geopolityce siarczyste mrozy, które dezorientują biznes.
Zwiększenie podaży – to główne hasło planu Komisji Europejskiej na poprawę przystępności cenowej i czynszowej mi...
Prawdziwym testem dla „tarana Trumpa” nie będzie usunięcie Powella, ale to, czy uda mu się zainstalować kogokolw...
Czy jest możliwa transformacja od modelu rozwoju dotychczas dominującego w krajach wysokorozwiniętych i przyjmow...
Gospodarka rośnie w imponującym tempie, a bezrobocie jest niskie. Tymczasem coraz więcej młodych osób nie może z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas