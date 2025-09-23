Aktualizacja: 23.09.2025 05:27 Publikacja: 23.09.2025 04:04
Foto: Adobe Stock
Zakupy internetowe choć raz zrobił w zasadzie niemal każdy polski internauta, a ponieważ z sieci korzysta u nas ponad 80 proc., to handel online ma już u nas masową skalę. To w końcu ponad 150 mld zł wartości, a za pięć lat rynek może urosnąć o kolejne 30 mld zł.
Jednak tak jak rozwój sklepów sieci stacjonarnych przebiegał u nas inaczej niż na innych rynkach, co przysparzało o ból głowy menedżerów, którzy nie mogli w prosty sposób kopiować modeli z Francji czy Niemiec, tak analogicznie jest w przypadku handlu internetowego. Bo chociażby najpopularniejsze są u nas metody płatności czy dostaw, które w innych krajach są zupełnie nieznane lub dopiero zdobywają fanów. To jednak nie wszystko, w handlu wciąż silny jest efekt tzw. ROPO. Oznacza to, że konsumenci przed zakupami internetowymi najpierw odwiedzają sklepy stacjonarne, by rozważane do nabycia towary zobaczyć, dotknąć, zasięgnąć porady sprzedawcy. Ma to też przełożenie w drugą stronę, wielu Polaków zanim wybierze się na zakupy do sklepu stacjonarnego robi wstępny odsiew ofert online. I te dwa modele zachowań są potężnym wyzwaniem dla firm, jak również szansą. Zwłaszcza dla sieci stacjonarnych, które dzięki sprawnemu sklepowi internetowemu mogą trafić do wielu konsumentów, którzy bez opcji obejrzenia towaru na własne oczy przed zakupem nie zdecydują się na transakcję.
Raport Izby Gospodarki Elektronicznej o stanie e-handlu w 2024 r. wskazuje, że w najpopularniejszych kategoriach zakupowych, jak odzież, elektronika czy kosmetyki nawet ok. 40 proc. transakcji przebiega właśnie według modelu ROPO lub tego odwróconego mechanizmu.
Tu boty mogą połamać sobie swoje wirtualne zęby, ponieważ w przeciwieństwie do USA czy Chin, gdzie udział e-handlu w zakupach jest zdecydowanie wyższy i przebiega w oderwaniu od stacjonarnych sklepów, u nas te dwa kanały są wciąż ze sobą mocno powiązane i przenikają się. Nawet sklepy, które powstały i rozwijały się wyłącznie online uruchamiają teraz placówki stacjonarne, ponieważ ich brak dla wielu konsumentów jest barierą nie do obejścia.
Dlatego nasz rynek wciąż może rozwijać się po swojemu, adaptując według swoich zasad niektóre z trendów, a inne zupełnie ignorując. Kanały live shoppingowe robią furorę na wielu rynkach, a u nas zupełnie nie trafiły do szerszego odbiorcy. Podobnie płatności kartami kredytowymi, które u nas zdecydowanie zostały przebite popularnością przez pay-by-linki czy Blik. Wymieniać można długo, a te wyróżniki powodują, że dla globalnych rozwiązań, jak boty zastępujące użytkownika w podejmowaniu decyzji zakupowych nie będzie się opłacało tworzyć jeszcze innego typu modeli dedykowanych specyficznemu podejściu zakupowemu statystycznego Polaka.
Nasz rynek, choć prężnie się rozwija, to jest za mały, by poświęcać mu aż tyle uwagi. Dlatego polskie sklepy internetowe mogą być zdecydowanie spokojniejsze, jeśli chodzi o ten trend, niż funkcjonujące w innych krajach, także w UE. Polacy obserwują nowości, analizują je, ale adaptują według swoich zasad. I kto wie, w jakim kierunku może to pójść w naszym przypadku. Może tu wykiełkować nawet coś poważniejszego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zakupy internetowe choć raz zrobił w zasadzie niemal każdy polski internauta, a ponieważ z sieci korzysta u nas ponad 80 proc., to handel online ma już u nas masową skalę. To w końcu ponad 150 mld zł wartości, a za pięć lat rynek może urosnąć o kolejne 30 mld zł.
Choć polskie PKB szybko rośnie i dopiero co odtrąbiliśmy awans do grona 20 największych gospodarek świata, to na...
Dane mówią, że udział stablecoinów w prowadzeniu nielegalnych transakcji nie maleje, lecz rośnie.
Działania prezydenta Karola Nawrockiego wetujące rządową ustawę wspomagającą społeczność ukraińską w Polsce są b...
Polska wchodzi dziś do europejskiej ligi. Stoi przed wyborem: czy wykorzysta swój potencjał, czy ugrzęźnie na pó...
Nasze lotnictwo zestrzeliło rosyjskie drony za pomocą rakiet, które były od nich wielokrotnie bardziej kosztowne...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas