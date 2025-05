To wszystko miało trwać wiecznie, przy całkowitym ogłupienie zachodnich polityków, w tym na kluczowym niemieckim rynku. Wystarczyło dać byłemu kanclerzowi sutą posadę w Gazpromie, a aktualną kanclerz dopieścić wizytami i roztaczaniem lukrowanych wizji, do tego wynająć firmy lobbingowe w Brukseli, na które Gazprom wydawał co roku grube miliony, oczywiście z tych zapłaconych przez unijnych klientów, by na Kremlu powstało wrażenie, że może być tylko lepiej.

Właśnie na dnie Bałtyku budowana była kolejna rura do Niemiec. Miała dać Rosjanom gazową hegemonię po wsze czasy i skuteczną broń wobec Unii, w razie gdyby ktoś - jak Polacy czy Litwini – zaczął fikać. A Niemcom zapewnić duży zarobek dzięki pozycji gazowego hubu.

Biały Dom zaczął rozmawiać z Kremlem

Było tak pięknie. Wprawdzie pojawiła się pandemia, a Donald Trump (ten z pierwszej kadencji) nałożył sankcje na gazociąg Nord Stream 2, co spowodowało opóźnienie budowy o rok, ale już nie z takimi przeszkodami sobie Kreml radził. I pewnie i tutaj by sobie poradził, gdyby nie wojna Putina. Ona także wzięła się z tej ogromnej pewności, że można już wszystko, że nic się tutaj nie zmieni, a wygrana z Ukrainą to kwestia trzech dni, no może trzech tygodni.

Z trzech dni zrobiły się ponad trzy lata. Gazprom stracił Unię, stał się trzeciorzędnym graczem na rynku gazu. Ponosi ogromne straty. Starzy kremlowscy wyjadacze dostali jednak czas, by się otrząsnąć. Pomocną dłoń podała im tu Ameryka Donalda Trumpa (już tego z drugiej kadencji). On i jego ekipa zaczęli bezpośrednio kontaktować się z Kremlem. W Moskwie odżyły nadzieje nie tylko na zniesienie licznych sankcji uwierających wojenną gospodarkę Rosji coraz bardziej, ale i na powrót surowcowego eldorado.

W mediach jest coraz więcej informacji, że amerykański biznes miałby pośredniczyć w sprzedaży rosyjskiego gazu na unijnym rynku. Angażują się tutaj i firmy z branży gazowej i fundusze jak American Elliott Investment Management, miliardera Paula Elliotta Singera, jedna z najbardziej wpływowych firm inwestycyjnych na świecie. Według najnowszych informacji dziennika „The Wall Street Journal”, prowadzi ona w Bułgarii rozmowy w sprawie kupna udziałów w pakiecie aktywów infrastrukturalnych, obejmujących m.in. jedyny dziś rurociąg dostarczający rosyjski gaz ziemny do Europy – Turecki Potok.