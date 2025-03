Bogusław Chrabota: Donald Trump morduje cłami Forda, GM i Chryslera

Efekt? Ceny amerykańskich samochodów pójdą w górę, także na rynkach poza USA. Gdy doda się do tego retorsje celne na rynkach zaatakowanych cłami Trumpa, samochody amerykańskie będą coraz mniej konkurencyjne cenowo w skali globalnej. Gdyby jeszcze były towarem pierwszego wyboru. Ale nie są. W Polsce w dwudziestce najlepiej sprzedawanych aut z amerykańskich marek mieści się tylko Ford. Pewne szanse miała Tesla, ale właśnie dorzyna ją Elon Musk. Czy to, co napisałem powyżej, to jakaś wyższa ekonomia? Wcale nie. To jej podstawy, z elementarnym prawidłem, że interwencja państwa niszczy, a nie wzmacnia konkurencyjność. Dlatego z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że populizm Trumpa bardziej bije w amerykański przemysł motoryzacyjny, niż go wzmacnia. A jeśli wzmacnia, to na krótką metę. Na dłuższą odbiera mu szanse w gospodarce skali globalnej. Ktoś uratuje Forda, Chryslera czy GM? Pomocną dłoń wyciągnie pewnie Europa Wschodnia, zwłaszcza Polacy gustujący w sprowadzaniu zza oceanu starych powypadkowych aut. Ten proceder nie minie. Ale chyba nie o to chodzi Trumpowi w „samochodowej” wojnie celnej ze światem.