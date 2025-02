Gigantyczny koszt uniezależnienia się od Rosji

Jednakże Zachód musiał wydać ponad 850 mld dolarów na walkę z kryzysem energetycznym. Wsparcie Ukrainy kosztowało kolejne miliardy. Drożejące surowce, dały wzrost inflacji i w ten sposób kryzys przeniósł się z energetyki do portfeli każdego z nas. To paliwo dla sił, które chcą powrotu do przeszłości, w tym do surowców z Rosji.

Duńska Agencja Energii pozwoliła Gazpromowi zabezpieczyć gazociąg Nord Stream 2, a sąd szwajcarski przedłużył czas na uniknięcie bankructwa spółce Nord Stream 2 AG

Niepokojące sygnały o chęci powrotu do interesów z Rosją

Pomimo oficjalnego programu unijnego REPowerEU, którego założenia mają zostać przedstawione w marcu 2025 roku, który głosi cel odejścia Europy od surowców rosyjskich do 2027 roku, są sygnały o zainteresowaniu niektórych stolic powrotem do gazu z Rosji. Duńska Agencja Energii pozwoliła Gazpromowi zabezpieczyć gazociąg Nord Stream 2 doświadczony sabotażem z 2022 roku, a sąd szwajcarski przedłużył czas na uniknięcie bankructwa spółce Nord Stream 2 AG do maja tego roku.

Z tego powodu pojawiły się głosy, jakoby dotychczasowy wysiłek nie miał sensu, a powrót do gazu rosyjskiego był nieunikniony, a Rosja pomimo szeregu sankcji zachodnich nie upadła, więc nie mają one sensu. Maksymalizm celów może być domeną mocarstw jak USA czy Chiny, ale nie państw średniej wielkości jak Polska.

Są narzędzia do zablokowania powrotu gazu z Rosji

Z naszej perspektywy udało się wiele. Ukraina zyskała wsparcie nie do pomyślenia przed 2022 rokiem, a wpływy Rosji nie mogą wciąż rozprzestrzenić się dalej. Gazociąg Nord Stream 2 nigdy nie ruszył do pracy, a Polacy i inni przeciwnicy blokują go już co najmniej dekadę, czyli od czasu ogłoszenia tego pomysłu przez Gazprom oraz jego partnerów zachodnich.

Nawet jeżeli po lutowych wyborach do Bundestagu przeważą siły opowiadające się za powrotem do gazu z Rosji, na drodze wciąż staną wyzwania procedury certyfikacji zawieszonej przez niemieckiego regulatora. Polacy opiniowali ten proces i wciąż mają na niego wpływ.