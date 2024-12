Ale do rzeczy. Interwencja ma sens ekonomiczny, jeśli ma szanse na sukces. Rząd chce kupić tysiąc ton masła, a w Polsce produkujemy miesięcznie 22 tysiące ton. Jeśli rzucimy na rynek w różnych miejscach kraju nieco tańsze masło w ilości 1/22 miesięcznej produkcji – to efekt będzie „w granicach szumu”, jak wyraził się dział analiz jednego z banków. Czy ma to szanse, choć lokalnie, poprawić byt kilku osobom, które się na to tańsze masło załapią? Wątpliwe, branża mleczna twierdzi, że kupcy tego masła z przetargu po prostu wywiozą je na Zachód, by zdobyć jeszcze wyższą marżę.

Ale w Polsce wszystkie ścieżki zakupowe prowadzą do polityki. Sęk w tym, że możliwe, iż masło po prostu trzeba było sprzedać, jak podejrzewają mleczarze. To mrożone masło ma dwa lata przydatności do spożycia, a w magazynach może być 1,5 roku. A teraz, kto na tym zarobi? Rząd kupił wcześniej u producentów masło po jakiejś cenie (jakiej – tego nie wiemy), teraz je sprzedaje po 28 zł za kg. Towar jest więc wart 28 mln zł. Różnicy w cenie kupna i sprzedaży nie znamy. Ile na nim rząd zarobi – nie wiemy. Ale do ludzi dotrze, że w trosce o wysokie ceny dobry Tusk interweniował. Nie jest obojętny. Moim zdaniem, to przekaz do tej części 52 proc. społeczeństwa, które uważa, że wysokie ceny masła to wina premiera. A koszt tej kampanii medialnej to „zaledwie” tysiąc ton i tak już posiadanego masła.

I podsumowując: RARS ma masło, które prawdopodobnie i tak musi już sprzedać, a do tego mamy rosnące niezadowolenie społeczne. Jak stwierdził główny cynik w redakcji: kto z nas nie zrobiłby tego samego?