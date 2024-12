Ważniejsze jest jeszcze coś innego. Z nauk J.M. Keynesa (oraz naszego Michała Kaleckiego) wiadomo, że inwestycje prywatne wcale nie wymagają mozolnego gromadzenia prywatnych oszczędności (ani firm, ani gospodarstw domowych). Na poziomie „makro” jest wręcz przeciwnie. Inwestycje (finansowane np. kredytem tworzonym „z niczego” przez prywatne banki) są warunkiem powstawania prywatnych oszczędności bieżących – nie na odwrót. Rozmiary oszczędności są wynikowo określone przez rozmiary inwestycji - tudzież rozmiary salda handlu zagranicznego oraz deficytu finansów publicznych.

Czym większe dodatnie saldo handlu, i czym większy deficyt finansów publicznych, tym większe oszczędności prywatne. Wiem, że zrozumienie tych oczywistych prawd nastręczać może pewne trudności – nawet członkowi PAN. Podobne trudności z pojmowaniem podstaw makroekonomii ma wielu luminarzy krajowej ekonomii. (Bogusław Grabowski, były członek RPP, oznajmił był onegdaj, że „ trzy lata takiej inflacji jak teraz to…utrata ponad połowy naszych oszczędności… a bez oszczędności nie ma rozwoju”).

Nie może być naszym zadaniem tłumaczenie tu podstaw makroekonomii. Wystarczy jednak odwołać się do doświadczeń historycznych, by pojąć, że to rozwój i inwestycje warunkują powstawanie oszczędności – a nie odwrotnie. Wkrótce po II Wojnie Światowej w Polsce ( i nie tylko) rozpoczął się istny boom inwestycyjny (w pierwszym rzędzie odbudowa ze zniszczeń) – także w sektorze wciąż prywatnym. Ale dokonywał się on bez żadnych uprzednio zgromadzonych prywatnych oszczędności – realnie tych po prostu nie było!

Podobnie było w Republice Federalnej Niemiec, gdzie „cud” gospodarczy został zapoczątkowany reformą walutową z 1948 r. (konfiskującą zasoby pieniężne sektora prywatnego). W Polsce terapia szokowej z początku lat 1990. miała podobny skutek bezpośredni, efektywnie pozbawiając wartości zgromadzone pieniężne zasoby sektora prywatnego. Nie zapobiegło to dynamicznemu wzrostowi w latach późniejszych. Możemy więc ewentualnie ubolewać nad rozmiarami inwestycji, ale nie nad rozmiarami oszczędności!

Kosztowna panika

Ok. 2/3 długu publicznego Polski jest w posiadaniu podmiotów krajowych. Obsługa tej części długu publicznego jest, z księgowego punktu widzenia, obciążeniem dla finansów publicznych. Ale nie jest ona rzeczywistym obciążeniem dla gospodarki krajowej. Odsetki od tej części długu publicznego trafiają do podmiotów krajowych – w tym do instytucji faktycznie publicznych, funduszy emerytalnych, banków, posiadaczy detalicznych obligacji skarbowych itd. Pieniądze te trudno zaliczyć do kosztów obciążających gospodarkę krajową. Zaliczyłbym je raczej do krajowych korzyści z publicznego długu.

Ok. 1/3 długu publicznego jest w posiadaniu „zagranicy”. Obsługa tej części długu jest już pewnym kosztem dla gospodarki narodowej. Z tego wzglądu jest pożądane, aby rentowności polskich papierów skarbowych były możliwie niskie. Do pewnego stopnia rentowności te zależą jednak od notorycznie niestabilnych nastrojów panujących na światowych rynkach finansowych.