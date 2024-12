Także efekt środowiskowy działań Ostatniego Pokolenia jest tu i teraz fatalny. Do mycia i ponownej konserwacji Syreny trzeba było użyć chemii. Stojące w korku samochody emitują spaliny, bo o tej porze roku nikt wyłączy ogrzewania. Blokady tylko zwiększyły smog.

Lepiej demonstrować legalnie. Po to demonstrowaliśmy w PRL

Słuchałem dzisiaj rano w Tok FM rozmowy z przedstawicielkami Ostatniego Pokolenia. Powoływały się na długie polskie tradycje demonstracji. Pamiętam demonstracje z końca lat 1982-1989. W tamtych demonstracjach nie chodziło nie o to, by zwykłym ludziom utrudnić życie, ale o to, by się dowiedzieli o idei, na której nam zależało i nie bali się jej wspierać.

Nasze demonstracje z konieczności były nielegalne, od 35 lat można je organizować w ramach prawa. Wystarczy zgłosić z wyprzedzeniem. Owszem, powodują utrudniania, ale przewidywalne – miasto zdąży wyznaczyć objazdy, a kierowcy i pasażerowie przesiąść się tego dnia do tramwaju, metra czy pociągu.

Jeśli forma demonstracji zwraca się przeciwko tym, których miała przekonać, może warto zastanowić się, czy się nie brnie w ślepą uliczkę? Eskalacja takiego sposobu działania przez ekologów z Ostatniego Pokolenia nic nie da. No bo co dalej? Będą ciąć opony w autach?