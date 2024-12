Podczas naszej prezydencji minie pierwsza rocznica przyjęcia ważnego dokumentu programowego europejskiego przemysłu – Deklaracji Antwerpskiej. Jest to manifest określający warunki niezbędne do odzyskania konkurencyjności gospodarki europejskiej, w tym wsparcie dla zielonych technologii, poprawę warunków inwestycyjnych oraz tworzenie bardziej przewidywalnych regulacji. Dokument ten został przyjęty pod auspicjami belgijskiej prezydencji przy osobistym zaangażowaniu premiera Belgii Alexandra De Croo i przy poparciu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Był to kluczowy impuls, który sprawił, że konkurencyjność stała się jednym z przewodnich haseł nowej Komisji, a inicjatywy takie jak Clean Industrial Deal zyskały rangę flagowych projektów.

Dlatego zapraszamy do Brukseli w marcu na wspólny szczyt polskiego i europejskiego biznesu oraz partnerów społecznych. Celem będzie wpisanie polskich postulatów do głównego nurtu debaty europejskiej, w tym ocena postępów Komisji Europejskiej w realizacji postulatów przemysłu. Włączenie się polskiego biznesu i polskiej prezydencji w proces kształtowania narracji politycznej oraz weryfikacji działań Komisji stworzy także przestrzeń do przedstawienia polskich i regionalnych priorytetów. Wśród nich kluczowe znaczenie mają sprawiedliwa transformacja, rozumiana także jako uwzględnienie różnych uwarunkowań i punktów startowych, jej finansowanie, wsparcie innowacji, uproszczenie regulacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego, militarnego i żywnościowego.

To byłoby również okazja do włączenia w debatę partnerów społecznych – np. związków zawodowych i młodzieży – ponieważ przyszłość wszystkich tych grup jest ze sobą ściśle powiązana. W ten sposób polska prezydencja mogłaby zapewnić trwały i pozytywny wkład w europejską debatę o przyszłości przemysłu, wzmacniając jednocześnie wizerunek Polski jako istotnego i konstruktywnego gracza w Unii Europejskiej.

Kształtowanie wspólnego, zrównoważonego rozwoju i przekuwanie polskich priorytetów w konkretne rozwiązania będą decydować o przyszłości naszej gospodarki i naszego kraju. Trudno dziś powtórzyć entuzjazm, który towarzyszył pierwszej polskiej prezydencji, której także byłem częścią jako polski urzędnik. Po 20 latach członkostwa w UE nadszedł jednak czas na dojrzalszą i pragmatyczną relacje. To moment, w którym możemy i powinniśmy przejść na wyższy poziom w naszych stosunkach z Unią Europejską, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę polskiego biznesu. Bądźmy potrzebni. I słyszani.