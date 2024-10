Za strategię energetyczną, a zwłaszcza za rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, odpowiada jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ale już same spółki energetyczne i węglowe podlegają ministrowi aktywów państwowych, który dzierży realną władzę, decydując o polityce kadrowej w spółkach Skarbu Państwa. O gospodarkę mocno zahacza też działalność ministra cyfryzacji, który ma za zadanie nie tylko zwiększanie rozwoju i potencjału cyfrowego państwa, zapewnienie cyberbezpieczeństwa czy wsparcie rozwoju szerokopasmowego dostępu do sieci, ale zajmuje się też np. inwestycjami cyfrowych gigantów.

Istotny wpływ na przedsiębiorców mają także działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego szef (a obecnie szefowa) proponuje wysokość płacy minimalnej na kolejne lata, ustalając de facto opłacalność działalności firm mikro i małych (to one z reguły maja niskie płace). Nadmierne windowanie minimum od ponad dekady popycha w górę całą strukturę płac w gospodarce, co w efekcie powoduje odpływ bardziej pracochłonnych biznesów za granicę.

Kto w Polsce opowiada za gospodarkę? Wszyscy. Czyli kto?

I żeby było jasne: nie chodzi tu o taką czy inną obsadę poszczególnych resortów, bo cała struktura tzw. działów jest, z pewnymi modyfikacjami, odziedziczona po poprzednikach, za których rządów panował jeszcze większy chaos. Ważne, że nowy gabinet tego nie poprawił i w tej mieszance zadań nadal gubi się interes gospodarki jako całości, która potrzebuje stabilnych ram – od dostaw taniej, zielonej energii po przyjazne regulacje. I z jednym, i z drugim jest problem, gdy brakuje silnego centrum strategii gospodarczej, a odpowiedź na pytanie „kto w Polsce opowiada za gospodarkę?” rok po wyborach nadal brzmi: „wszyscy”. A skoro wszyscy, to tak naprawdę nikt. Może więc czas zastanowić się wreszcie, czy leci z nami pilot?