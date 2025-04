Od stycznia media tradycyjne i społecznościowe relacjonowały wyścigi wielkich modeli językowych (takich jak ChatGPT). Kibice ekscytowali się głównie współzawodnictwem między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale po tym jak 20 stycznia Liang Wenfeng wypuścił rewelacyjny DeepSeek-R1, lepszy od wszystkiego, co wcześniej powstało w USA, do wyścigu wkroczył Jack Ma i jego firma Alibaba. I może się okazać, że globalny wyścig przerodzi się w zawody podwórkowe.

DeepSeek i Alibaba są bowiem bardzo bliskimi sąsiadami. Obie firmy mają siedzibę w Hangzhou, innowacyjnym hubie wzorowanym na Dolinie Krzemowej, któremu intelektualne paliwo dostarcza Uniwersytet Zhejiang (Zhe Da). Zhe Da jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, wzorowaną nie na najlepszych chińskich uniwersytetach, ale na Uniwersytecie Stanforda. W rankingu szanghajskim zajmuje 27. pozycję i szóste miejsce w informatyce.

Kto stoi za potęgą Samsunga i Hyundaia?

Ponad półtora roku temu („Rzeczpospolita”, 16.06.2013) pisałem o KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology), koreańskiej uczelni, podobnie jak Zhe Da wzorowanej na Uniwersytecie Stanforda. KAIST, założony w czasie, gdy PKB per capita w Korei był trzykrotnie niższy niż w Polsce (tak, naprawdę kiedyś tak było), ma siedzibę w centrum Daedeok Innopolis, koreańskiej Dolinie Krzemowej, i stoi za potęgą Samsunga. W czwartym kwartale 2024 r. Samsung wysunął się na pierwsze miejsce na świecie w liczbie sprzedanych telefonów, wyprzedzając Apple’a, a zyski Samsung Electronics w ubiegłym roku przekroczyły 4,5 mld dol.

Samsung nie jest jedyną globalną marką w Korei Południowej. Rok 2024 Hyundai zamknął jako trzeci co do wielkości producent samochodów i zajmuje czwarte miejsce pod względem zysku (17 mld dol). Jeszcze nie tak dawno śmialiśmy się z tanich koreańskich samochodzików. Dziś samochody tej marki są na podium rankingów jakości, a Hyundai Ioniq 6 został uznany za najlepszy nieluksusowy samochód elektryczny. Ponadto Hyundai, dyskretnie, bez eksponowania marki, produkuje Genesis G90, według US News and World Report, najlepszy duży samochód luksusowy wyprzedzający w rankingu Mercedesa klasy S.

Od kilku lat dział R&D Hyundaia jest wspierany przez założoną w 2007 roku uczelnię UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) założoną w Ulsan, mieście Hyundaia, wzorowaną na KAIST, więc także pośrednio na Uniwersytecie Stanforda. ULSAN jest już w trzeciej setce rankingu szanghajskiego i na 62. miejscu, jeśli osiągnięcia znormalizować do wielkości. Ma realne plany zostania jedną z 10 najlepszych politechnik na świecie, a na swojej stronie internetowej podkreśla, że jest w całości finansowany przez rząd Korei Południowej, ale kierowany jest, tak jak Stanford, przez niezależną radę powierniczą.