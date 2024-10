Bogusław Chrabota: Ciemne chmury nad Google'em

Big techy to amerykańskie soft power

Czy taka jest przyszłość Google'a? Bez wątpienia groźba istnieje w kraju, w którym monopole traktuje się ze śmiertelną powagą. Trudno kwestionować, że Google zdominował wyszukiwarki w USA i dużej części świata. W przypadku telefonów komórkowych to 95 proc. rynku. Sprawa powinna być więc oczywista. Tyle że w przypadku firmy Alphabet na jej korzyść przemawia polityka, wobec której nawet kwestia monopolu może zejść na drugi plan.

Oto bowiem Google, podobnie jak Apple czy Amazon, to amerykański soft power w konkurencji, która przeniosła się z lokalnego rynku do geopolityki. W tym sensie tzw. big techy rodem z USA są skuteczniejsze w promowaniu amerykańskiej dominacji od połączonych zasobów floty i lotnictwa. To dziś jedyna potęga, która może się mierzyć, i to bezkrwawo, z takimi choćby Chinami czy Rosją.

Google jest jednym z technologicznych liderów świata

Na korzyść big techów przemawiają również ich innowacyjność i potencjał nakręcania amerykańskiej gospodarki. Google jest jednym z technologicznych liderów świata, a jego wydatki na R&D są wyższe niż PKB wielu krajów. Amazon generuje miliony miejsc pracy w amerykańskich firmach, które produkują dobra dystrybuowane przez platformę. To z perspektywy Waszyngtonu – tego samego Waszyngtonu, który rozważa demonopolizację koncernu Alphabet – istotna przewaga nad przeciwnikami w światowej konfrontacji.

Czyżby więc USA na utracie tej przewagi w istocie zależało? Odpowiedź jest dość oczywista. Dlatego sprawa może w ogóle się nie zacząć. Gdyby jednak się zaczęła, będziemy mieli do czynienia z ruletką. Bo zdanie prowadzącego sprawę sędziego jest już mniej oczywiste. I mało podatne na politykę. Właśnie dlatego na miejscu szefów firmy Alphabet nie lekceważyłbym dziś groźnej przyszłości.