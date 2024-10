Wojciech Jakóbik: Rosja pierze ropę i gaz, by mieć pieniądze na wojnę

Mało tego, te mechanizmy mogą służyć do prania już nie tylko węglowodorów, ale także pieniędzy Kremla. W cenie gazu albo ropy z zafałszowanym pochodzeniem można ukryć premię, która potem posłuży do zakupu dóbr objętych sankcjami zachodnimi. Pisze o tym „The Moscow Times” i alarmują analitycy zachodni.

Problem polega na tym, że w obecnym stanie prawnym w Unii Europejskiej jest furtka do prania gazu i ropy z Rosji. To kompromis i ukłon w stronę krajów obawiających się szybko porzucić węglowodory rosyjskie, takich jak Węgry i Słowacja (gaz i ropa), ale także Niemcy, Francja, Holandia czy Hiszpania (LNG). To również sposób na przetrwanie Rosji pomimo sankcji, bo ma ona możliwość adaptacji.

USA co kilka tygodni uzupełniają sankcje wobec Rosji. Unia Europejska powinna robić to samo

Z tego względu niezbędne jest poszerzenie i pogłębienie sankcji zachodnich. Czas na wprowadzenie embarga na gaz (w tym LNG) z Rosji był w 2022 r., ale można nadrobić tę zaległość. Obniżka ceny maksymalnej dostaw ropy z Rosji dodatkowo ograniczyłaby uszczuplone przychody Kremla, który musi wprowadzać cięcia i podnosić podatki. Wykluczenie kolejnych podmiotów rosyjskich z rynku zamieni Kreml w kolejny Iran oraz Wenezuelę, których reżimy istnieją, ale są w zapaści gospodarczej bez widoków na poprawę sytuacji bez spełnienia warunków zniesienia sankcji.

Polityka 3S przynosi efekty i zaprowadziła Zachód dalej, niż mogłoby się marzyć zwolennikom ambitnej polityki przed 2022 r. Należy ją jednak kontynuować aż do skutku i – miejmy nadzieję – przegranej Rosji. Przykładem może być konsekwencja USA w tym zakresie. Amerykanie co kilka tygodni uzupełniają listę sankcji o nowe obszary oraz podmioty. Europa powinna iść w tym samym kierunku. Ostatecznie takie podejście gwarantuje największą efektywność, a co za tym idzie, najniższe koszty całościowe, polityki 3S, tak ważne w debacie publicznej czasów stagnacji gospodarczej.