Samo rozdawanie jedzenia ludziom – czy jest dobre czy złe, godne pochwały czy nagany, zależy moim zdaniem w dużej mierze od jakości samego jedzenia. No ale, jeśli nazywamy tę darmową reklamę jeszcze wsparciem, to rodzi podejrzenie o arogancję bogatych.

Polska jest bowiem mistrzem świata w… marnowaniu jedzenia. W każdej sekundzie w naszym kraju do kosza wyrzucane są blisko 153 kg żywności, z czego aż 92 kg wyrzucamy w domach, mówiła w ostatnim wywiadzie w „Rzeczpospolitej” szefowa Too Good To Go w Polsce, czyli jednej z aplikacji, która ułatwia knajpkom i piekarniom sprzedawanie taniej jedzenia, które inaczej trafiłoby na śmietnik. Tego typu inicjatywy, których na szczęście jest więcej, pomagają rosnąć trendowi podchodzenia do żywności jak do zasobów – czym ona zawsze była, tylko przez moment o tym zapomnieliśmy. Jak do zasobów, jak do wody czy pieniędzy, czyli – z pokorą i szacunkiem, bo ich może zabraknąć. Producenci też mogą pomagać, na opakowaniach żywności zamiast daty „spożyć do”, pojawiły się napisy „best before”, które nie sugerują, że jeśli zjemy jogurt dzień po terminie, czeka nas śmierć w niehonorowych warunkach.

A jednak, sieci, które podobno chętnie współpracują z Bankami Żywności (odrobinę jedynie przymuszone przez ustawę z 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowania żywności) – potrafią też wyrzucać jeszcze dobre jedzenie. Taki przykład w sieci z owadem opisała jedna użytkowniczka portalu X. Na zdjęciu z końca lipca użytkowniczka Madka Magdalena pokazała zdjęcie pełne opakowań mięsa, z aktualną, dzisiejszą i jutrzejszą (z tego dnia) datą przydatności. „Pracownik mówi, że wszystko idzie do śmieci – pisze internautka. I pyta sklep, czy takie marnotrawstwo jest u nich normalne.

Biedronka odpisała redakcji – że nie wie, w którym sklepie to się wydarzyło (służę pomocą, to nie będzie trudne), ale – że aktywnie współpracuje z różnymi organizacjami, którym przekazuje żywność z krótkim terminem, tylko w 2023 roku – dała im 13 tys. ton żywności wartych 186 mln zł.

Być może więc to incydent, nie zaniedbanie na szeroką skalę. A jednak, skoro wielkie firmy chwalą się wspieraniem zamożnych konsumentów imprez muzycznych, a jednocześnie w sieciach handlowych nadal zdarzają się wypadki wyrzucania dobrej żywności, której nikt w domu by nie wyrzucił, to może nie potrzebujemy zmiany przepisów, które już są w miarę dobre, ale potrzebujemy przypomnieć sobie, że nie stać nas na snobizm. Może potrzebujemy debaty publicznej z prawdziwego zdarzenia, łącznie z billboardami społecznymi, że żywność jest dobrem wspólnym. W Polsce, kieruję te słowa do wszystkich spadkobierców Marii Antoniny w działach marketingu wielkich firm, naprawdę nadal nie wszystkich stać na ciastka.