Polska gospodarka coraz dramatyczniej zmaga się z brakiem rąk do pracy. Są branże, takie jak budownictwo, gdzie więcej niż połowa firm sygnalizuje kłopoty ze znalezieniem pracowników. Na potężne niedobory w tym zakresie skarży się też rolnictwo czy branża transportowa. Szkodzi nam sytuacja demograficzna. Polskie społeczeństwo starzeje się w zastraszającym tempie. Liczba urodzeń gwałtownie spada, a program 500+, który miał zmienić tę sytuację, okazał się kompletną klapą. Efekt jest taki, że z rynku pracy ubywa więcej osób, niż nań wchodzi. Prognozy mówią, że sytuacja ta będzie się pogłębiać.

Reklama

Bez migrantów ani rusz

Część ekonomistów uważa, że uratować może nas poprawa wydajności pracy, a do tego automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych wraz z usługami. Wielu szansy upatruje w napływie pracowników z zagranicy. Ich liczba w ostatnich latach szybko rośnie. Dość powiedzieć, że jeszcze dziesięć lat temu obcokrajowców legalnie pracujących w Polsce było ok. 100 tys., podczas gdy obecnie jest to ponad 1,1 mln osób. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że podczas gdy w latach 2008–2014 cudzoziemcy stanowili niecały 1 proc. ubezpieczonych (w uproszczeniu – pracujących), to na koniec zeszłego roku jest to już prawie 7 proc.



Czytaj więcej Rynek pracy Jak zachęcić cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami, by pracowali w Polsce Sprawna i kompleksowa polityka migracyjna pomoże cudzoziemcom o wysokich kwalifikacjach, by chcieli żyć i pracować w zawodach deficytowych w Polsce. Na razie jest ich niewielu.

To jednak za mało. Z opublikowanego niedawno raportu ZUS o cudzoziemcach w polskim systemie ubezpieczeń płyną dość ponure wnioski. Autorzy raportu oszacowali potrzebny napływ cudzoziemców na polski rynek pracy. Gdybyśmy w ciągu dekady mieli utrzymać na nim sytuację z zeszłego roku, liczba pracujących cudzoziemców musiałaby rosnąć w kolejnych latach o 200–360 tys., czyli kilkakrotnie więcej niż w ostatnich latach. Liczba cudzoziemców w 2033 r. musiałaby wynieść 2,65 mln osób, co stanowiłoby 12,6 proc. populacji w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że blisko co ósma osoba w wieku produkcyjnym musiałaby być cudzoziemcem. Sam ZUS ocenia, że jest to mało realne.