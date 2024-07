To, że polski rząd chce szerszych kontroli chińskich serwisów i zapowiada nowe przepisy, które mają wymusić na nich stosowanie lokalnego prawa, jest nadzieją dla polskich e-sklepów, ale i wielu producentów, którzy tracą na zalewie tańszych towarów płynących ze Wschodu. Wiele chińskich platform nie płaci bowiem cła czy VAT, a ich działanie jest wspierane przez Pekin w postaci różnych ulg czy dotacji, np. do transportu. Argument w postaci tańszych produktów dla Polaków jest złudny, bo jak rywale ze Wschodu zdobędą wystarczającą część rynku, „taniość” się skończy, a polskie firmy już nie odzyskają dawnej pozycji.

Handel z Chinami: to nie jest uczciwa konkurencja

Nie oszukujmy się, to nie jest uczciwa konkurencja. Stworzony przez Chiny model dotyczy nie tylko e-handlu, ale i tysięcy innych zaawansowanych produktów i usług, jak choćby samochodów elektrycznych czy paneli fotowoltaicznych. Chiny są przy tym coraz bardziej zainteresowane wypychaniem swoich towarów na Zachód, bo mają problemy z ulokowaniem ich na słabnącym rynku wewnętrznym.

Ten rynek zaś wciąż mocno chronią, co w rażący sposób odbiega od otwartości rynku zachodniego. Efekt jest taki, że np. Polska sprowadziła w 2023 r. z Chin towary warte 51,3 mld dol. (mówimy tylko o handlu rejestrowanym), eksportując na kwotę zaledwie 3,4 mld dol. To oczywiście efekt skomplikowanych zjawisk ekonomicznych, które można by długo wyjaśniać, ale i nieuczciwych praktyk handlowych.