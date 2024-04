Rumunia dogoniła Polskę

Nasze dwie dekady w Unii to historia. Teraz ważniejsza jest przyszłość. Czy kolejne 20 lat będzie równie udane? Czy dalej szybko będziemy gonić Zachód? Teraz musimy się już postarać bardziej, choćby dlatego, że na światowych rynkach zaostrza się konkurencja, a Polska traci swoją przewagę w postaci taniej siły roboczej. Konieczne są gruntowne zmiany ułatwiające prowadzenie biznesu, skończenie z patologicznym upolitycznieniem wielkich firm, a przede wszystkich reforma rynku pracy, która zachęciłaby Polaków do większej aktywności zawodowej. Napływ imigrantów już zdecydowanie nie wystarczy, by utrzymać tempo rozwoju. Trzeba też radykalnie zwiększyć inwestycje firm i innowacyjność, kulejące w ostatnich latach, oraz przyciągnąć firmy, które teraz przenoszą się z Chin do Europy.

Firmy zaczynają zwalniać pracowników i przenosić się do innych krajów, np. do Rumunii. Ta miała w ubiegłym roku wyższy od nas wzrost PKB i właśnie nas dogoniła

O tym, że dostaliśmy zadyszki, mogą świadczyć słabe ubiegłoroczne wyniki gospodarki, która wzrosła zaledwie o 0,2 proc., co było jednym z gorszych rezultatów w regionie. Firmy zaczynają zwalniać pracowników i przenosić się do innych krajów, np. do Rumunii. Ta miała w ubiegłym roku wyższy od nas wzrost PKB (2 proc.) i właśnie nas dogoniła (standard siły nabywczej per capita), choć 20 lat temu była daleko w tyle.

Unia to pociąg, do którego wsiedliśmy, i dzięki któremu nie musimy już iść na piechotę, ale dokąd nim pojedziemy i gdzie dojedziemy, zależy od nas.