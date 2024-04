Zmiana struktury polskiego rolnictwa to polityczna mission impossible

Sęk w tym, że zmiana struktury polskiego rolnictwa to prawdziwa mission impossible. Dzisiaj ubezpieczenie w KRUS (dotowanym w ponad 90 proc. przez państwo) utrwala przywiązanie do formalnego statusu rolnika, nawet jeśli faktycznie czerpie on dochody spoza gospodarstwa (na ogół karłowatego).

Na dodatek unijne dotacje, mające głównie postać dopłat bezpośrednich, a nie wsparcia dla inwestycji, zniechęcają do sprzedaży gruntów przez tych, którzy już ich nie uprawiają, bo np. mieszkają w mieście i odziedziczyli je po rodzicach. W efekcie prawdziwi producenci rolni, którzy chcą rozwijać gospodarstwa, skazani są na dzierżawę ziemi, często nieformalną, pozbawiającą ich korzyści z dopłat z UE.

Co ma wspólnego zmiana struktury polskiego rolnictwa z polską polityką

Piszę, że zmiana owego status quo to mission impossible, bo istnieją siły polityczne – i to po obu stronach obecnej barykady rządowo-opozycyjnej – które przez przynajmniej ostatnie dwie dekady starały się powstrzymywać zmiany strukturalne na wsi polskiej. Czy zmienią zdanie? Raczej nieprędko.

Gdy się bowiem chce łowić głosy wyborców na terenach wiejskich, zaproszenie rolników do transformacji, która dla wielu jawić się będzie jako podróż w nieznane, jest wielce ryzykowne. Strach przed nieznanym ma wielkie oczy, o czym przecież przekonali się promotorzy Zielonego Ładu na wsi, gremialnie przez polskich rolników odrzuconego.