Janusz Jankowiak: Koniec budżetowego eldorado, wracają reguły paktu fiskalnego

Tabela z oszacowaniem koniecznych dostosowań fiskalnych w krajach Unii, opracowana przez Zsolta Darvasa, Lennarda Welslau i Jeronima Zettelmevera, jest dopiero pierwszą przymiarką do tematu koniecznych dostosowań fiskalnych mierzonych zgodnie z kryteriami DSA skorygowanym cyklicznie pierwotnym saldem budżetu bez płatności odsetkowych (Structural Primary Balance; SPB).

Bruegel

Już z tego wstępnego szacunku widać, że w przypadku niektórych krajów, znacząco przekraczających poziomy nierównowagi fiskalnej uznawane za stabilne, łatwo nie będzie.

Czekając na strategię konsolidacji

Jeśli chodzi o Polskę, to korekty w górę wymagać będzie z pewnością już sam punkt startu do szacunku, w postaci prognozowanego przez KE poziomu długu, deficytu GG i wyniku strukturalnego na 2024 rok. Stąd skala dostosowań będzie musiała być zapewne większa. Dlatego trzeba będzie próbować przemieścić się z cztero- do siedmioletniego dopuszczalnego przedziału dostosowań. A to też takie proste nie będzie.

Program odbudowy i zwiększania odporności (Recovery and Resilience Programme; RRP) w ramach szerokiego REPowerEU Plan, skierowany na finansowanie inwestycji modernizacyjnych, wygasa w 2026 r. Sam udział w RRP nie wystarczy, żeby kraje automatycznie kwalifikowały się do wydłużenia okresu dostosowawczego z czterech do siedmiu lat. Aby ubiegać się o akceptację przez Komisję łagodniejszej ścieżki dostosowań fiskalnych, trzeba będzie zapewnić w Wieloletnim Planie Finansowym wiarygodne finansowanie na kolejne lata, już ze środków krajowych, inwestycji preferowanych wcześniej w RRP, czyli nakierowanych na energooszczędność, cyfryzację, nowoczesną infrastrukturę, itp.

Ostatnie kilka lat nie ustawiło polskich finansów publicznych w pozycji zrelaksowanego oczekiwania na nową perspektywę finansową 2021-2027. Jesteśmy w obliczu bardzo poważnych, wymagających wysiłku wyzwań. Dlatego potrzebujemy starannie przemyślanej konsekwentnie realizowanej strategii konsolidacji i restrukturyzacji sektora publicznego. Śladów takiej strategii nie można się jeszcze dopatrzyć w pospiesznie zlepionym budżecie na 2024 rok. Ale już w 2025 musi się ona pojawić. Nie ma wyjścia.