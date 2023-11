Były członek RPP ostro do analityków: uczyć się, uczyć i jeszcze raz uczyć

Ostatecznie komunikat za październik skorygował dane z komunikatu szybkiego i okazuje się, że miesięczny wzrost był nieco wyższy i wyniósł 0,3 proc, co w skali rocznej daje wskaźnik 3,7 – jest to nieco powyżej celu inflacyjnego 1,5-3,5 – ale aktualne pozostaje, że ten wzrost nie skompensował spadku z poprzedniego miesiąca).

Porażający poziom niekompetencji

Poziom dezinformacji i niekompetencji w komentarzach o inflacji jest porażający. Można powiedzieć, że „w temacie inflacji” poziom rozbieżności między pewnością siebie komentatorów a ich ignorancją jest bodaj największy. Nie chodzi tu o liczby, liczby cytują oni biegle, ale problem jest z samym zrozumieniem tego tak podstawowego w ekonomii pojęcia, jakim jest inflacja.

Ale żeby Szanownych Analityków Bankowych ułagodzić dodam, że są w dobrym towarzystwie, bo dotyczy to też niestety wielu uczonych z dr albo i hab. przed nazwiskiem, a nawet tytułami profesorskimi, skądinąd nawet w swoich specjalizacjach znakomitych ekonomistów, w tym niektórych byłych (ale nie tylko) członków RPP.

Czym jest inflacja

Tak więc trzeba sobie przede wszystkim wyjaśnić, czym jest inflacja. Definicja jest prosta: to proces wzrostu cen. Ceny oczywiście same nie rosną, decydują o nich ludzie – a konkretnie producenci i sprzedawcy – postanawiają o zwiększeniu lub obniżeniu cen pod wpływem różnych czynników, które z grubsza możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne oraz podażowe i popytowe. Ceny rosną lub spadają, a proces ich zmian – wzrostu lub spadku – przedstawia wyłącznie wskaźnik inflacji miesięcznej.

Jest to jak ze zmianami funkcji matematycznych – mierzy je pochodna, czyli zmiana wartości funkcji w stosunku do nieskończenie małego przyrostu argumentu funkcji, a nie dla przyrostu o dajmy na to 12 jednostek. Ceny mogą zmieniać się codziennie, ale w pomiarze procesu ich zmian najdrobniejszym przyrostem argumentu – czasu - jest miesiąc. I dlatego, gdy mówimy o inflacji, to wskaźnik mierzący zmiany cen w stosunku do poprzedniego miesiąca jest tym, o którym możemy powiedzieć: to jest inflacja.

Czym jest wskaźnik roczny

Natomiast wskaźnik, w którym zmiana jest określona w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, ściśle biorąc, nie powinien być określany jako inflacja – to jest miara mierząca skutki zmian cen, jakie miały miejsce w ciągu roku. Powstaje przez podzielenie wartości koszyka dóbr w mijającym miesiącu przez jego wartość rok wcześniej. Przez – przecież nie taki krótki – czas ceny mogły rosnąć i spadać, jeśli ostatecznie najświeższa cena jest wyższa niż ubiegłoroczna, to powiemy, że miała miejsce inflacja, ale ściśle biorąc jest to tylko miara rocznych skutków zmian cen.