Narodowy Fundusz Zdrowia w nieoczekiwany sposób zmienił sposób interpretacji przepisów dotyczących usuwania złogów nazębnych. Do tej pory dentyści wykonywali w ramach świadczeń gwarantowanych zarówno usuwanie złogów miękkich, jak i twardych, ponieważ obowiązujące regulacje nie precyzowały tego rozróżnienia. W zarządzeniu Prezesa NFZ mowa jest ogólnie o „usuwaniu złogów nazębnych”, bez wskazania ich rodzaju. To właśnie na tej podstawie lekarze realizowali pełen zakres zabiegów higienizacyjnych.

Reklama Reklama

Tymczasem Fundusz, w opublikowanym 24 marca krótkim komunikacie uznał, że finansowane powinno być wyłącznie usuwanie złogów twardych. „Usunięcie złogów miękkich nie jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym ze środków publicznych” – czytamy na stronie Centrali.

Problem polega na tym, że – jak podkreślają lekarze – takie rozróżnienie nie wynika wprost z obowiązujących regulacji.

Problemy dla dentystów i pacjentów

W praktyce oznacza to chaos w gabinetach. NFZ odrzuca część wykonanych świadczeń, a lekarze są wzywani do zwrotu pieniędzy za procedury, które wcześniej były uznawane za prawidłowo wykonane i rozliczane. Jednocześnie pacjenci coraz częściej nie mogą skorzystać z zabiegu i są odsyłani bez pomocy. Najbardziej odczują to dzieci i młodzież.

Ograniczenie dostępu do podstawowych zabiegów może więc przełożyć się na pogorszenie zdrowia jamy ustnej tej grupy wiekowej.

Ponadto gabinety dentystyczne muszą mierzyć się z rosnącą niepewnością co do zasad rozliczeń. Jak podkreśla lek. dent. Agnieszka Surdyka, cytowana przez InfoDent24.pl: „W katalogu świadczeń nie występuje termin złogi twarde, tylko złogi, lekarz ma obowiązek pracować zgodnie z zarządzeniami, rozporządzeniami, ustawami – nie mieszczą się wśród nich bezimienne okólniki”.

Dodatkowe kontrowersje budzi fakt, że jeszcze niedawno samo Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że „w zakres świadczenia gwarantowanego usunięcie złogów nazębnych wchodzi eliminacja złogów nadzębnych i poddziąsłowych z finalnym polerowaniem powierzchni zębów”. To sprawia, że obecne działania NFZ są odbierane jako niespójne i trudne do uzasadnienia.

Pacjenci odsyłani bez pomocy

Skutki zmian w interpretacji najmocniej odczuwają pacjenci. Coraz częściej odsyłani są z gabinetów bez wykonania zabiegu, który do tej pory był standardowym elementem profilaktyki.

Największe obawy dotyczą dzieci i młodzieży. To właśnie u nich usuwanie miękkich złogów ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu próchnicy i chorobom dziąseł. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia: „Dzieci i młodzież to grupa pacjentów z większymi niż w populacji dorosłych zaniedbaniami higienicznymi, co skutkuje tak wysoką częstością próchnicy, pojawianiem się zapaleń dziąseł, co stanowi ważny czynnik ryzyka zapaleń przyzębia w przyszłości”. Resort zdrowia dodaje, że obecność złogów nazębnych, miękkich i zmineralizowanych, jest szczególnie niebezpieczna w okresie dojrzewania płciowego ze względu na większą wrażliwość tkanek dziąseł na bakterie płytki nazębnej spowodowaną fluktuacją hormonów płciowych.

Środowisko lekarskie reaguje

Lekarze dentyści nie kryją oburzenia. Wskazują na brak konsultacji i nagłą zmianę zasad, która została wprowadzona bez zmiany przepisów. Jak podkreślają przedstawiciele samorządu lekarskiego: „Publiczny płatnik dąży do jednostronnego modyfikowania obowiązujących procedur medycznych”. Co więcej, sytuacja ta budzi dodatkowe zdziwienie. Jak wskazuje Prezydium NRL, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia oraz AOTMiT, w 2026 r. nie planowano żadnych prac nad nowymi procedurami stomatologicznymi.

Środowisko rozważa podjęcie dalszych kroków prawnych, w tym pozwu zbiorowego. W ocenie lekarzy problem nie dotyczy wyłącznie rozliczeń, ale fundamentów systemu. Zmiana interpretacji przepisów bez ich faktycznej modyfikacji zaczyna bezpośrednio wpływać na sposób leczenia, szczególnie najmłodszych pacjentów.