Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej: Chcemy leczyć ludzi, nie papiery

11 863,49 zł to kwota minimalnego wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów na etacie, która zgodnie z tzw. ustawą podwyżkową będzie obowiązywać od 1 lipca 2025 roku. To dużo czy mało?

Takie liczby zawsze rozpalają opinię publiczną. Wszyscy skupiają się na tym, jak dużo lub jak mało zarabiają lekarze. Zacząłbym od tego, że chcielibyśmy już skończyć dyskusję o ich wynagrodzeniach. Dzisiaj, jeżeli ktoś myśli o tym, dlaczego lekarze protestują, dlaczego lekarze walczą o system ochrony zdrowia, to na pierwszym miejscu niestety pojawiają się te wynagrodzenia, a tak już po prostu nie jest. Kwota minimalnego wynagrodzenia dotyczy dzisiaj 15 proc. lekarzy. Pozostała grupa, 85 proc. lekarzy specjalistów, to lekarze na kontraktach, którzy wystawiają faktury na kwoty wyższe niż płaca minimalna.

Z ankiety przeprowadzonej przez Naczelną Izbę Lekarską wśród lekarzy specjalistów wynika, że 61 proc. medyków jest przeciwnych całkowitej likwidacji kontraktów. Kto i dlaczego ma z tym problem?

Kontrakt to było rozwiązanie, na które wypychano lekarzy. Jeszcze dziesięć lat temu w wielu miejscach byliśmy zachęcani do tego, by się samemu rozliczać. Czasami to było dobre, bo kontrakt zadaniowy pozwalał gratyfikować lekarza za każdą procedurę, a więc miał funkcję motywacyjną. Ale też niedobre, bo firma może pracować, ile tylko chce. I słyszeliśmy o lekarzach, którzy dyżurowali kilka dób z rzędu i mówili „ja jestem firmą, a nie etatowcem, więc mnie ten czas pracy nie obowiązuje”. Blaski i cienie tej formy doprowadziły do tego, że apelujemy do Ministerstwa Zdrowia o zmianę i stworzenie kontrakto-etatu, czyli specyficznej formy dla systemu ochrony zdrowia.

Na czy miałby polegać taki kontrakto-etat?

Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby lekarze, którzy dzisiaj w większości są firmami i pracują jako jednoosobowe działalności, byli objęci pełnym zabezpieczeniem socjalnym takim jak na etacie. Z drugiej strony chcielibyśmy mieć elastyczność, którą zapewnia nam kontrakt, również w wykonywaniu procedur. Chcielibyśmy, żeby uregulowano kwestię dyżurów medycznych, i wreszcie, żeby lekarz miał motywację do tego, żeby wykonać jak najwięcej procedur, bo pacjenci na tym korzystają.

Podczas prezentacji wyników raportu NIL wskazał pan, że system zawaliłby się, gdyby zlikwidować kontrakty. Dlaczego?

Ci, którzy dyżurują dziś w kilku szpitalach, przestaliby to robić i zawaliłyby się grafiki dyżurowe. Kolejki lawinowo by urosły, dlatego że dzisiaj lekarze premiowani od procedury wykonują tych procedur dużo. Na etacie, nie mając takiego motywatora, nie poświęcaliby swojego czasu w nadgodzinach czy nawet w godzinach nocnych, żeby te procedury wyrabiać. Zabrakłoby lekarzy wszędzie tam, gdzie pracujemy na więcej niż jeden etat, a z danych związku zawodowego lekarzy wynika, że lekarze średnio pracują na dwóch etatach. Jeżeliby to zmniejszyć, to niestety system by się zawalił.