Czytaj więcej Zdrowie Te recepty i skierowania wystawi pielęgniarka. Lista leków i badań Od 2016 roku pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty na niektóre leki i wyroby medyczne. Muszą jednak posiadać odpowiednie wykształcenie i ukończyć specjalistyczny kurs. Wyjaśniamy, na jakie leki może wystawić receptę pielęgniarka.

Za pracę pielęgniarek powinna należeć się płaca. Wskazana jest zmiana ustawy w kwestii szkoleń medyków

Rozwiązanie chwalą eksperci.

- Proponowana konstrukcja zawarcia umowy o pracę oraz otrzymywania wynagrodzenia w trakcie przeszkolenia jest rozwiązaniem we właściwym kierunku. Z obowiązującej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej nie wynika, czy powinna to być praca odpłatna czy na zasadzie wolontariatu. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej przyjmowaną formą jest wolontariat, który nie zachęca do powrotu do zawodu – mówi dr Tymoteusz Zych, radca prawny specjalizujący się w prawie medycznym. Wskazuje, że z uwagi na rozwój medycyny, zrozumiałe jest wymaganie wdrożenia do zawodu po kilku latach przerwy. - Należy jednak zastanowić się, czy obowiązująca regulacja jest zasadna. W mojej ocenie jest wątpliwa, bo nie gwarantując wynagrodzenia ogranicza prawa osób wykonujących taką pracę. Dla spójności systemowej tych rozwiązań z normami prawa pracy trzeba rozważyć, czy dodatkowe przeszkolenie osób mających za sobą doświadczenie lub przygotowanie zawodowe nie powinno się z zasady odbywać w oparciu o umowę o pracę - dodaje.

Jednocześnie przypomina, że brak wynagrodzenia za pracę wykonywaną w trakcie kilkumiesięcznego przeszkolenia jest zwyczajowo stosowany także w innych zawodach medycznych. W najgorszej sytuacji są ratownicy medyczni, u których program szkoleń powinien ustalić samorząd zawodowy. Chociaż przepisy ustawy o zawodzie ratownika medycznego obowiązują od połowy zeszłego roku, do dzisiaj funkcjonuje tylko Komitet Organizacyjny Samorządu Ratowników Medycznych. - Z racji, że samorząd ratowników medycznych nie został do dzisiaj powołany, osoby, które chcą wrócić do zawodu nie mają takiej możliwości. Nie mogą przejść szkolenia, którego zakres i sposób prowadzenia ma ustalać samorząd – wskazuje mec. Zych.

Na terenie słupskiej Izby w okresie 2008- 2024 przeszkolono w trybie wolontariatu 112 osób, jednak w ostatnich dwóch latach nie było już chętnych. Po podpisaniu na przełomie sierpnia i września porozumień jedna pielęgniarka jest już zainteresowana powrotem do zawodu w szpitalu w Słupsku. Samo przeszkolenie nie musi zakończyć się powrotem do wykonywania zawodu.