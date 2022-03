Na konferencji prasowej dotyczącej psychiatrii dziecięcej szef resortu zdrowia został zapytany o doniesienia z Warszawy, według których w przychodniach od kilku tygodni brakuje szczepionek dla sześciolatków przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz polio. - Przychodnie słyszą, że szczepionek nie będzie nawet do końca kwietnia - zaznaczyła pytająca.

- Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w szczepionki, które pani wymieniła, to zwróciliśmy się do naszych partnerów w Unii Europejskiej, do naszych partnerów po stronie WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) o zwiększenie zaopatrzenia w tym zakresie - odparł Adam Niedzielski.

- W tej chwili nie podam państwu dokładnej daty, kiedy to zaopatrzenie będzie uzupełnione - oświadczył minister zdrowia. - Natomiast my na bieżąco staramy się realizować dostawy z rezerw państwowych - zadeklarował.

- Rzeczywiście, są jakieś przejściowe deficyty, ale przy pomocy społeczności międzynarodowej to w najbliższym czasie będzie uzupełnione - powiedział minister Niedzielski.