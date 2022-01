Konferencja ministra Adama Niedzielskiego rozpoczęła się przed opublikowaniem codziennego epidemicznego komunikatu resortu zdrowia. Wcześniej w rozmowie z radiową Trójką dzisiejszych danych nie chciał ujawnić wiceminister Waldemar Kraska - powiedział jedynie, że liczby będą "bardzo duże" i będą dowodem, że 5. fala koronawirusa w Polsce jest faktem. Przed tygodniem ministerstwo informowało o 16 173 przypadkach koronawirusa i 684 zgonach covidowych (181 zgonach na COVID-19 i 503 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami).



Dla porównania, przed rokiem 19 stycznia (był to wtorek) resort informował o 4 835 przypadkach koronawirusa, 60 zgonach z powodu COVID-19 i 231 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, zaś w środę 20 stycznia 2021 r. o 6 919 przypadkach, 106 zgonach z powodu COVID-19 i 337 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Minister zdrowia powiedział w środę, że dynamicznie rośnie liczba zleceń na testy na koronawirusa. Dodał, że dzisiejsza liczba zakażeń to wynik "bardzo poważny". - Nie tylko wkroczyliśmy w 5. falę, ale ta fala w najbliższych dniach będzie się bardzo dynamicznie rozwijała. Ostatnie dwa dni to taka dynamika, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia - stwierdził. Szef resortu zdrowia mówił, że w przypadku utrzymania trendu w przyszłym tygodniu dobowa liczba przypadków może przekroczyć 50 tys., co będzie stanowiło zagrożenie dla wydolności systemu opieki zdrowotnej. Minister mówił też, że w ostatnim czasie wzrost liczby nowych zakażeń jest szybszy niż ten notowany w 4. fali.

- Sytuacja wymaga specjalnych kroków - ocenił Niedzielski. Oświadczył, że zapadła decyzja o wprowadzeniu obowiązkowego przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej. Przygotowane ma zostać odpowiednie rozporządzenie. Przepisy mają dotyczyć wszystkich pracowników administracji publicznej z wyjątkiem tych zadań, które muszą być realizowane "w tradycyjnym modelu".



- Chciałem zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce o to, żeby w miarę możliwości praca zdalna znowu stała się standardem. Jeśli nie zmniejszymy mobilności, to musimy się liczyć z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń - powiedział minister zdrowia.

- Omikron stał się faktem, Omikron w tej chwili stanowi w strukturze badań naszego genomu już ponad 20 proc. i proszę zauważyć, że 20-proc. udział oznacza tak ogromną dynamikę wzrostów zakażeń i w związku z tym ta sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna- mówił. Niedzielski przekazał też, że władze chcą zwiększyć możliwość testowania na koronawirusa.



Proces szczepień na COVID-19 rozpoczął się w naszym kraju pod koniec grudnia 2020 r. Teraz według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 21,45 mln osób.

We wtorek 18 stycznia ministerstwo informowało o 19 652 kolejnych zakażeniach, 109 zgonach z powodu COVID-19 i 268 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami, w poniedziałek o 10 445 przypadkach, braku zgonów na COVID-19 i śmierci 4 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.