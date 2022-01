Pytany o najnowsze dane dotyczące liczby przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 i zgonów związanych z COVID-19 wiceszef resortu zdrowia powiedział w radiowej Trójce, że nie poda liczb. - O godz. 10:30 będzie miał konferencję minister Adam Niedzielski, aby przedstawić ten dzisiejszy wynik, który już pokaże nam, że 5. fala nie tylko zbliża się do nas, ona po prostu już w naszym kraju jest - oświadczył. Waldemar Kraska dodał, że chodzi o "bardzo duże liczby". - Ustaliliśmy z ministrem Niedzielskim, że on to zakomunikuje - przekazał.

Wiceminister zdrowia poinformował, że w Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków zakażenia wariantem Omikron SARS-CoV-2. - To już prawie 20 proc. próbek, które badamy. Widzimy, że Omikron bardzo szybko zaczyna wypierać wariant Delta. Było to do przewidzenia - mówił.

Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia, liczba osób z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa w polskich szpitalach spadła do ponad 14 tysięcy. - Musimy się spodziewać, że wzrost hospitalizacji nastąpi - powiedział Kraska. Dodał, że w poprzednich falach wzrost liczby pacjentów następował z opóźnieniem ok. 10-14 dni w stosunku do wzrostu liczby zakażeń.

Czy na dzisiejszej konferencji prasowej Adam Niedzielski ogłosi swoją dymisję? - Nie, myślę, że nie ma w tej chwili nawet takiego planu, nie rozważamy takiego scenariusza - odparł wiceminister. - W czasie przeprawy nie zmienia się koni - dodał. Na uwagę, że w momencie pojawienia się koronawirusa w Polsce ministrem zdrowia był Łukasz Szumowski, który później zrezygnował ze stanowiska, Waldemar Kraska odparł, że "wydaje się, że w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia jest taki zespół, który sobie poradzi z 5. falą". - Jesteśmy przygotowani, mamy plany. Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć - zastrzegł.

Wiceminister zdrowia był też pytany, kiedy znany będzie nowy skład Rady Medycznej, której większość członków złożyła w ubiegłym tygodniu rezygnacje. - Myślę, że w niedługim czasie - powiedział.