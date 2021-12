W Australii, gdzie szerzy się obecnie wariant Omikron koronawirusa, wykryto w ciągu ostatniej doby 5 705 zakażeń - najwięcej od początku epidemii w tym kraju. Jest to zarazem pierwsza doba, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Australii przekroczyła 5 tysięcy.



Reklama

Australia reports 5,705 new coronavirus cases, by far the biggest one-day increase on record — BNO Newsroom (@BNODesk) December 22, 2021

- Pomimo wzrostu liczby zakażeń, szpitale i system ochrony zdrowia wciąż trzymają się mocno, choć oczywiście będą testowane - powiedział Morrison w czasie rozmowy z dziennikarzami.



Mimo wzrostu liczby zakażeń liczba hospitalizacji i zgonów chorych na COVID-19 utrzymuje się na niskim poziomie w porównaniu z sytuacją obserwowaną w czasie szczytu ostatniej fali epidemii w Australii, napędzanej wariantem Delta.

Morrison wykluczył możliwość wprowadzenia w kraju lockdownu przed świętami Bożego Narodzenia. - Australijczycy pracowali ciężko, by spędzić święta Bożego Narodzenia razem i musimy to chronić. Jedno, co do czego się dziś zgadzamy to to, że nie wrócimy do lockdownów. Nie chcemy wracać do lockdownów - mówił Morrison.

Reklama

2 162 Tylu chorych na COVID-19 zmarło w Australii od początku epidemii

Zdaniem premiera Australii ograniczenie transmisji wirusa powinno być indywidualną odpowiedzialnością każdego mieszkańca kraju. Jak dodał jego rząd nie wprowadzi obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych pod dachem, choć "zdecydowanie zaleca" ich noszenie.



Mimo stanowiska rządu w większości stanów Australii (wyjątkiem jest Nowa Południowa Walia) wprowadzono - na szczeblu stanowym - taki obowiązek.



Australia zmieniła strategię walki z koronawirusem ze strategii "zero COVID" na strategię "życia z wirusem" po osiągnięciu wyszczepienia populacji na poziomie 80 proc. osób powyżej 16. roku życia. Obecnie w kraju trwają szczepienia dawką przypominającą szczepionki.



Autopromocja Plus Minus Już 24 grudnia specjalne, jubileuszowe wydanie Dowiedz się więcej Partner wydania

W Australii od początku epidemii wykryto 265 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 2 162 chorych na COVID-19.