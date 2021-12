- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień (na COVID-19 - red.) dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - oświadczył 7 grudnia minister zdrowia. W piątek wieczorem w rozmowie z Polsat News zapowiedział, że wyda rozporządzenie, "które będzie zmuszało wszystkich i wprowadzało obowiązek dla wszystkich przedstawicieli grup zawodowych, tych medycznych, którzy mają być zaszczepieni".

Reklama

Lewica postuluje wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień na COVID-19. - Jeżeli chodzi o kwestię szczepienia medyków, to w zasadzie odbywa się w tej logice - odparł pytany o ten postulat Adam Niedzielski. Dopytywany, czy myślał o tym, by szczepienia na COVID-19 wpisać na listę szczepień obowiązkowych minister zdrowia powiedział: - Jeżeli chodzi o odwagę podejmowania takich decyzji, ja nie mam z tym problemu, ale najlepsza jest zawsze metoda krok po kroku i zaczniemy po prostu od obowiązku szczepienia wśród medyków.

Czytaj więcej Polityka Będzie obowiązek szczepień na COVID-19 dla medyków. Niedzielski: Wydam rozporządzenie Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że dla przedstawicieli medycznych grup zawodowych będzie wprowadzony obowiązek szczepień na COVID-19. - Wydam rozporządzenie - zadeklarował w Polsat News. Decyzja może zostać wydana w przyszłym tygodniu.

Kiedy decyzja w sprawie obowiązku szczepień na COVID-19 mogłaby być podjęta? - To zależy od sytuacji epidemicznej, czyli tego, ile będziemy mieli zakażeń, jak blisko będziemy poziomu wydolności systemu opieki zdrowotnej, a z drugiej strony na ile są skuteczne szczepienia. Im one są bardziej skuteczne, im one są bardziej dostosowane do bieżącej mutacji, tym bardziej będzie większa moja skłonność do wprowadzania tego obowiązku, bo będę robił to z przekonaniem, że ta ochrona będzie stosunkowo wysoka w stosunku do kosztów społecznych - oświadczył minister Niedzielski.

Szefowi resortu zdrowia przypomniano, że hasłem kampanii promującej szczepienia na COVID-19 w Polsce było "Ostatnia prosta", a tymczasem zaszczepieni mogą się zakażać koronawirusem SARS-CoV-2, a za jakiś czas prawdopodobnie będą musieli przyjąć kolejną dawkę szczepionki. - Miała być "ostatnia prosta", tymczasem okazuje się, że to chyba nie jest nawet przedostatnia prosta - powiedział prowadzący program w Polsat News.

Reklama

- Jeżeli chodzi o osoby, które są zaszczepione dwa razy, to one są 60 razy bardziej ponad bezpieczniejsze niż osoby niezaszczepione, więc ta 3 dawka i może kolejne dawki to jest po prostu przypominanie naszemu systemowi odporności, szczególnie w kontekście nowych, pojawiających się mutacji, żebyśmy byli bardziej bezpieczni, więc "ostatnia prosta" może okazać się nieco dłuższa - odparł Adam Niedzielski.

Czytaj więcej Zdrowie Prof. Simon: Jeżeli wirus by dążył do tego, to zwyciężyliśmy epidemię - Na dziś wiemy o Omikronie, że jest bardziej zakaźny i nie mamy większych dowodów, że jest bardziej patogenny. Wręcz przeciwnie, pojawiają się doniesienia, że jest mniej patogenny - powiedział prof. Krzysztof Simon, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze RP.

Według danych Ministerstwa Zdrowia, w okresie od 13 listopada do 13 grudnia 2021 r. w Polsce było 10 225 zgonów z powodu COVID-19 (w tym osób z chorobami współistniejącymi). 2 791 tych przypadków śmiertelnych (27,3 proc.) dotyczyło osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. W omawianym okresie średni wiek zmarłych w związku z COVID-19 wynosił 76 lat wśród zaszczepionych i 75 lat wśród niezaszczepionych.

W codziennych komunikatach z ostatnich 30 dni (18 listopada - 17 grudnia) MZ informowało o 3 168 zgonach z powodu COVID-19 i 8 072 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. W tym samym okresie przed rokiem, gdy szczepionki na COVID-19 nie były w Polsce dostępne, liczby te wynosiły odpowiednio 2 710 i 10 787.