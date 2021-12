- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - oświadczył 7 grudnia minister zdrowia. - Od 1 marca będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek spełnienia warunków pracy - dodał. W piątek wieczorem Adam Niedzielski został w Polsat News zapytany o realizację tej zapowiedzi. Odparł, że przedstawiane przez niego rozwiązania muszą prezentować "punkt widzenia merytoryczny, epidemiczny, który walczy z pandemią", a z drugiej strony "muszą być możliwe do wdrożenia, tzn. takie, które nie będą wywoływały kontrskutecznych reakcji, czyli np. wyprowadzały ludzi na ulice, powodowały protesty, powodowały wrzenie społeczne".

Reklama

- Na razie jeżeli chodzi o sam obowiązek szczepień, to absolutnie grupa medyków będzie temu podlegała - oświadczył minister Niedzielski.

Szef resortu zdrowia przekazał, że w czwartek spotkał się z liderami medycznych izb samorządowych, a jego rozmówcy popierali obowiązek szczepień na COVID-19. - Większość środowiska opowiada się za wdrożeniem takiego obowiązku, również pacjenci tego oczekują - stwierdził.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Nowe obostrzenia od 15 grudnia. Prof. Pyrć: Wirus nie ogląda telewizji - Było raczej pewne, że ten scenariusz się wydarzy - powiedział prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, odnosząc się w Radiu Plus do liczby zgonów w związku z COVID-19 notowanej w ostatnich miesiącach w Polsce.

Minister był pytany, czy pacjenci będą wiedzieć, w której przychodni wydano nakaz szczepień na COVID-19 dla pracowników.

Reklama

- Nie, ponieważ jeżeli chodzi o personel medyczny, to ja wydam rozporządzenie, które będzie zmuszało wszystkich i wprowadzało obowiązek dla wszystkich przedstawicieli grup zawodowych, tych medycznych, którzy mają być zaszczepieni - oświadczył Adam Niedzielski. Zaznaczył, że rozwiązanie, o które był pytany, dotyczy projektu, którym zajmuje się Sejm. - Tam ten obowiązek jest o tyle szerszy, że nie dotyczy tylko grup zawodów medycznych, ale dotyczy całego personelu - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Certyfikaty covidowe i ustawa Hoca. Komisja zdrowia: Będzie wysłuchanie publiczne Na początku przyszłego roku prawdopodobnie w trybie zdalnym odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie złożonego przez grupę posłów PiS projektu ustawy, która ma m.in. dać pracodawcom możliwość żądania od pracowników okazywania wyniku testu na koronawirusa SARS-CoV-2 - zdecydowali posłowie podczas posiedzenia komisji zdrowia.

Dopytywany o rozporządzenie o nakazie szczepień dla medyków minister Niedzielski odparł: - Będzie wprowadzony obowiązek szczepień. Ten obowiązek będzie albo w przyszłym tygodniu, ale w tygodniu poświątecznym, bo czekam na stanowisko samorządów zawodowych.

Obowiązkowe szczepienia na COVID-19 dla nauczycieli?

Pytany o obowiązek szczepień na COVID-19 dla nauczycieli minister zdrowia odparł, że dyskutuje na ten temat z szefem resortu edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Czarnek argumentował wcześniej, że nie jest możliwe, by kilkanaście procent nauczycieli, którzy się nie zaszczepili, nie pracowało w szkole. - Z ministrem Czarnkiem daliśmy sobie termin do końca grudnia, żeby wypracować rozwiązanie, które będzie z jednej strony jednak egzekwowało w zdecydowanie większym stopniu obowiązek szczepień, a z drugiej strony nie doprowadzi do zagrożenia ciągłości nauki - powiedział w piątek Niedzielski.



- Zrobimy prawdopodobnie tak, że to będzie obowiązek szczepienia jednak dla grupy nauczycieli, który będzie równocześnie oznaczał, że przy kontynuacji zatrudnienia pracodawca będzie miał prawo, a nie obowiązek, uwzględnić to przy formule zatrudnienia dalszej, albo przesunąć do innych obowiązków - zapowiedział minister zdrowia.