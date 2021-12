Przed tygodniem, w poniedziałek 6 grudnia, Ministerstwo Zdrowia informowało, że za pomocą testów stwierdzono 13 250 nowych przypadków koronawirusa. Resort przekazywał wówczas, że z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 17. Oficjalny codzienny covidowy komunikat MZ zostanie opublikowany o godz. 10:30.

Dzisiejsze dane o zakażeniach podał w rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. - Mamy ponad 11,3 tys. nowych przypadków koronawirusa - powiedział. Zaznaczył, że w porównaniu z ubiegłym poniedziałkiem to spadek o prawie dwa tysiące przypadków. - Widzimy, że ten trend jednak utrzymuje się, jeżeli chodzi o zmniejszoną liczbę nowych osób, które ulegają zakażeniu i to jest dobra wiadomość - podkreślił.

- Niestety, coraz więcej osób trafia do naszych szpitali. W ciągu ostatniej doby to 407 osób, które musiały być hospitalizowane. Na dziś to ponad 24 tys. osób, które przebywają w naszych szpitalach - mówił wiceminister Kraska, odnosząc się do pacjentów z koronawirusem. W ubiegłym roku 13 grudnia takich hospitalizacji było 18,5 tys.

Kraska przekonywał do szczepień na COVID-19. - Idziemy do punktu szczepień, szczepimy się i na pewno do szpitala nie trafimy, a jeżeli już trafimy, to na pewno z tymi lekkimi (lżejszymi - red.) objawami niż osoby, które się nie szczepią - stwierdził.



Rząd wprowadza nowe obostrzenia od 15 grudnia

Oceniając, że w związku z liczbą przypadków koronawirusa notowanych w Polsce potrzebne są "bardziej radykalne" decyzje minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił przed tygodniem, że od 15 grudnia obowiązywać będą nowe obostrzenia, czyli ograniczenia praw obywatelskich i swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Do 30 proc. obniżone będą limity dotyczące obłożenia w restauracjach, barach i hotelach, a także w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych. Zwiększenie tego limitu może być przeprowadzone wyłącznie wobec osób zaszczepionych na COVID-19, co ma być zweryfikowane przez danego przedsiębiorcę.

Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia, a limit dla transportu zbiorowego zostanie obniżony do 75 proc. 31 grudnia 2021 i 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywało ograniczenie liczby klientów w lokalach zamkniętych do 100 osób, z wyłączeniem osób zaszczepionych na COVID-19.

Kolejna decyzja to nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia. Żłobki i przedszkola mają być czynne.

- Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek szczepień dla trzech grup: medyków, nauczycieli i służb mundurowych - zapowiadał minister zdrowia.